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Сотрудникам ТЦК нужно разрешить стрелять в уклонистов: неожиданная идея ВСУ

Нужно разрешить военным ТЦК стрелять в гражданских: сержант ВСУ Андрей Соколов

сегодня, 19:52
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Кречмаровская Наталия

Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются, однако противостояния между представителями ТЦК и военнообязанными возникают все чаще. Силовую мобилизацию, которую очень часто используют военные ТЦК, украинцы назвали "бусификацией". Сержант Вооруженных сил Украины Андрей Соколов в интервью медиахаба "Твой город" заявил, что военным ТЦК нужно разрешить стреляли в гражданских, сообщает портал "Комментарии".

Сотрудникам ТЦК нужно разрешить стрелять в уклонистов: неожиданная идея ВСУ

Иллюстративное фото

Территориальным центрам комплектования дается план, реально предоставляется им план, что в месяц столько-то нужно мобилизовать, а рычагов выполнить это у них нет. Они не имеют права применять силу, они ходят безоружными. На них часто совершают приступы. То есть они беззащитны”, – отметил сержант.

По его словам, некоторые военные, которые были на войне и теперь служат в центрах комплектования, могут не выдержать, когда им хамят. “Когда у него не выдерживают нервы, он иногда применяет силу. Затем власти вместо того, чтобы каким-то образом оправдать эту ситуацию, делают его виновным. В конечном итоге виноваты работники военкоматов”, — посетовал он.

Также сержант предложил неожиданное решение: “Работникам военкоматов нужно дать полномочия, нужно дать возможность в том числе применять физическую силу к уклоняющемуся, запретить какие-либо физические действия к военнослужащему. Надо дать право стрелять, потому что это нападение на военнослужащего во время выполнения его обязанностей. Во время войны нечего играть”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесской области на блокпостах военные ТЦК требовали деньги.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pO3s7WqKk0U
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