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"Снят" и "исключен" с воинского учета: кому не нужно обновлять данные и проходить ВВК

Разница в статусе "исключен" и "снят" с воинского учета

сегодня, 10:40
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Кречмаровская Наталия

В украинском законодательстве четко разграничивается понятие снятия с воинского учета и исключение из воинского учета. В соответствии с этим у военнообязанных различаются права и ограничения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Черниговского областного ТЦК и СП.

"Снят" и "исключен" с воинского учета: кому не нужно обновлять данные и проходить ВВК

Правила снятия с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих Р(М)ТЦК и СП регламентируется ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Снимают с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, если граждане:

  • выбыли в другую местность Украины и вставшие на военный учет в другом Р(М)ТЦК и СП по новому месту жительства;

  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

  • призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования.

Это не исчерпывающий перечень причин снятия с воинского учета. Это общие положения для всех военнообязанных.

Согласно этой же статье Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:

  • умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

  • прекратили гражданство Украины;

  • признаны непригодными к военной службе;

  • достигли предельного возраста пребывания в запасе.

В чем разница

Снятие с воинского учета не отменяет статус военнообязанного. Гражданин должен продолжать проходить военно-врачебную комиссию, обновлять данные в частности по изменению места жительства и т.д.

При этом снятие является временным и предполагает возврат на учет через то или иное время в соответствии с обстоятельствами (например, после отбывания наказания за нетяжкое преступление).

Исключение из воинского учета означает, что человек непригоден к службе и не подлежит мобилизации. То есть лицо освобождается от воинского долга. Такие категории не должны обновлять свои данные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине обновят повестки.



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Источник: https://www.facebook.com/ChernihivTCKtaSP/posts/pfbid0Gn4YDSX7SBmvFpVoZ8dCdjAuZHJMrvevYQBwgiM4UCNMU7Y9vnGCAfY8jek5mNkfl?locale=uk_UA
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