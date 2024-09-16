"Снят" и "исключен" с воинского учета: кому не нужно обновлять данные и проходить ВВК

В украинском законодательстве четко разграничивается понятие снятия с воинского учета и исключение из воинского учета. В соответствии с этим у военнообязанных различаются права и ограничения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Черниговского областного ТЦК и СП.



Правила снятия с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих Р(М)ТЦК и СП регламентируется ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Снимают с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, если граждане:

выбыли в другую местность Украины и вставшие на военный учет в другом Р(М)ТЦК и СП по новому месту жительства;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования.

Это не исчерпывающий перечень причин снятия с воинского учета. Это общие положения для всех военнообязанных.

Согласно этой же статье Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

В чем разница

Снятие с воинского учета не отменяет статус военнообязанного. Гражданин должен продолжать проходить военно-врачебную комиссию, обновлять данные в частности по изменению места жительства и т.д.

При этом снятие является временным и предполагает возврат на учет через то или иное время в соответствии с обстоятельствами (например, после отбывания наказания за нетяжкое преступление).

Исключение из воинского учета означает, что человек непригоден к службе и не подлежит мобилизации. То есть лицо освобождается от воинского долга. Такие категории не должны обновлять свои данные.

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