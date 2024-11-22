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СМИ указали, сколько мужчин в Украине прячутся от реестров

В Украине почти миллион мужчин мобилизационного возраста не зарегистрирован в системе

22 ноября 2024, 15:34
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Кречмаровская Наталия

В Украине идет война и вопрос усиления мобилизации возникает постоянно. По нехватке бойцов говорят военные, а также украинские и западные чиновники. Издание Financial Times подсчитало, сколько мужчин мобилизационного возраста в Украине можно призвать в армию, сообщает портал "Комментарии".

СМИ указали, сколько мужчин в Украине прячутся от реестров

Иллюстративное фото

По данным издания, мобилизационный резерв Украины составляет 3,7 миллиона человек.

В общей сложности мужчин призывного возраста насчитывается 11,1 миллиона человек. Среди них:

  • 1,2 миллиона уже мобилизованы или ушли на фронт добровольцами.

  • 2,9 миллиона проживают на временно оккупированных территориях.

  • 1,3 миллиона уехали за границу,

  • 600 тысяч забронированы,

  • 1,5 миллиона непригодны к военной службе,

  • 900 тыс. не зарегистрированы в системе,

  • 2,8 миллиона самозанятых лиц и зарегистрированные налогоплательщики.

СМИ указали, сколько мужчин в Украине прячутся от реестров - фото 2


Напомним, что на оккупированных территориях Украины захватчики совершают противоправные действия и заставляют украинцев служить в армии РФ.

Началась агрессивная мобилизация молодежи в Мариупольском районе. “Однако схема – принудительное “приглашение” прямо из села в военкомат. Затем в военкомате заставляют подписать контракт, угрожая "срочной службой" на Дальнем Востоке и другими пугалками. По меньшей мере, 10 ребят в возрасте от 19 до 22 лет за последние десять дней таким образом вынуждены были заключить контракт”, — сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Узнать подробнее о ситуации в Мариуполе можно по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о каких угрозах предупреждают военные, если не проводить мобилизацию.



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Источник: https://www.ft.com/content/4351d5b0-0888-4b47-9368-6bc4dfbccbf5
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