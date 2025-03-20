Высший антикорсуд "закрывает глаза" на возможные нарушения закона со стороны других участников антикорблока — НАБУ и САП. Такая практика может негативно отражаться на решениях ВАКС. По мнению доктора юридических наук, профессора Николая Мельника, Высший антикорсуд заинтересован подыгрывать обвинению.

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"Вхождение ВАКС в единый "антикорблок" объективно сказывается на его решениях, ведь он заинтересован в поддержке деятельности других элементов системы для обеспечения совместного результата. Отсюда и лояльное отношение к представлениям, ходатайствам, обвинительным актам, с которыми к ВАКС обращаются детективы НАБУ и прокуроры САП, к оценке предоставленных ими суду доказательств, "закрывание глаз" на очевидные нарушения закона и т.п. Во многих случаях создается впечатление, что деятельность ВАКС сводится к тому, чтобы компенсировать огрехи детективов и прокуроров, которые они допустили при проведении процессуальных действий и оформлении процессуальных документов", – цитирует слова Мельника "Судебно-юридическая газета".

Профессор отметил, что наличие единого "антикорблока" ВАКС вместе с НАБУ и САП признают даже ведущие отечественные аналитики, активно поддерживающие их деятельность. Вместе с тем, известные правозащитники и общественные деятели, по убеждению Мельника, негативно оценивают такое "системное единство".

"Они отмечают, что ВАКС, находясь в условиях постоянного давления со стороны НАБУ, САП и определенной части специализированных общественных организаций, вместо надлежащего правового реагирования на такие нарушения фактически "узаконивает". Это приводит к сочетанию усилий органов досудебного расследования и суда по обеспечению безальтернативных репрессивных решений, когда суд становится на сторону следствия и обвинения и относится к подозреваемым как к преступникам, хотя их вина не доказана”, – констатировал юрист.

В свою очередь, сообщил он, НАБУ и САП якобы давят на ВАКС. Это происходит путем либо инициирования дисциплинарной ответственности судей, не удовлетворяющих их ходатайству, либо посредством масштабных информационных кампаний с освещением событий в соответствующем ракурсе – в день сообщения лицу о подозрении.

"В публичном обращении правозащитников и общественных деятелей отмечается, что одной из системных проблем в деятельности антикоррупционных органов является назначение виновных еще на этапе досудебного расследования, даже до вручения подозрения. Это сопровождается незаконным и часто манипулятивным разглашением негласных следственных розыскных данных, а также информационными кампаниями, имеющими целью дискредитацию фигурантов уголовного производства”, – подытожил Мельник.

Ранее отмечалось, что Высший антикоррупционный суд, как пишет издание, искажает практику Европейского суда по правам человека. Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека. Такое мнение высказал заслуженный юрист Украины, член правления Ассоциации адвокатов Украины Семен Ханин.

В Еврокомиссии, по данным СМИ, отметили, что Высший антикорсуд становится все более зависимым от НАБУ и САП, систематически нарушающих конституционные права человека. А украинские юристы отмечали, что судьи Высшего антикоррупционного суда выполняли задачи прокуроров САП и детективов НАБУ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", разрешил Андрею Ермаку решать судьбу Украины.



