СМИ: Где отдыхают дети погибших военных по программе "Лето без войны"

Кречмаровская Наталия
Детям украинских защитников подарили возможность отдохнуть подальше от ужасов войны – от сирен, обстрелов, разрушений.
Отдых детей. Фото из открытых источников
В лагерь в Карпатах отправилась очередная группа — 62 ребенка из семей погибших, пленных и пропавших без вести военных из Киевской и Житомирской областей, пишет издание "Українські новини". В Буковеле для них подготовили насыщенную программу: экскурсии, творческие мастер-классы, встречи с художниками, спортивные секции и психологическая поддержка.
СМИ приводит слова генерального директора компании "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса – компания поддерживает фонд с 2022 года.
Инициативу "Лето без войны" запустили в 2022 году. СМИ со ссылкой на слова проджект-менеджерки благотворительного фонда "Украинский фонд "Мрия" Анастасии Заречной пишет, что фонд с начала полномасштабной войны хотел поддержать семьи погибших, пленных и пропавших без вести так, как умеет — из-за оздоровления детей. Карпаты, как отмечает издание, а также есть поездки за границу, таких как Болгария и Греция.
