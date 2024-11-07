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Сколько электроэнергии можно потреблять, чтобы в 2024 году получить льготы на оплату

Социальные нормы потребления электроэнергии, на которые предоставляются льготы, установлены в 2014 году

сегодня, 14:01
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Кречмаровская Наталия

В связи с повышением тарифа на электроэнергию вопрос оплаты коммунальных услуг чрезвычайно актуален. В соответствии с действующим законодательством предоставляются льготы на оплату ЖКУ. В Пенсионном фонде Украины объяснили, на какие социальные нормы предоставляется льготная оплата, сообщает портал "Комментарии".

Сколько электроэнергии можно потреблять, чтобы в 2024 году получить льготы на оплату

Фото портал "Комментарии"

Нормы на оплату услуг по снабжению и распределению электроэнергии прописаны в постановлении Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409. В 2024 году действуют следующие социальные нормы:

  • при наличии газовой плиты и централизованной поставки горячей воды — 70 кВт-ч в месяц на семью с одного лица и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц,

  • при наличии электроплиты и централизованной поставки горячей воды — 110 кВт-ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение, но не более 230 кВт-ч в месяц,

  • при наличии электроплиты и при отсутствии централизованной поставки горячей воды — 130 кВт-ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение, но не более 250 кВт-ч в месяц,

  • без электроплиты и при наличии централизованной поставки холодной воды и при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газовых водонагревательных приборов — 100 кВт-ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семь на жилое помещение, но не более 220 кВт-ч в месяц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин определил перечень объектов, где не будут выключать свет, несмотря на графики отключений.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/pfu-sotsialni-normy-v-mezhakh-iakykh-nadaietsia-pilha-na-oplatu-posluh-z-postachannia-ta-rozpodilu-elektrychnoi-enerhii
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