Сколько электроэнергии можно потреблять, чтобы в 2024 году получить льготы на оплату

В связи с повышением тарифа на электроэнергию вопрос оплаты коммунальных услуг чрезвычайно актуален. В соответствии с действующим законодательством предоставляются льготы на оплату ЖКУ. В Пенсионном фонде Украины объяснили, на какие социальные нормы предоставляется льготная оплата, сообщает портал "Комментарии".

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Нормы на оплату услуг по снабжению и распределению электроэнергии прописаны в постановлении Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409. В 2024 году действуют следующие социальные нормы:

при наличии газовой плиты и централизованной поставки горячей воды — 70 кВт-ч в месяц на семью с одного лица и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц,

при наличии электроплиты и централизованной поставки горячей воды — 110 кВт-ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение, но не более 230 кВт-ч в месяц,

при наличии электроплиты и при отсутствии централизованной поставки горячей воды — 130 кВт-ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение, но не более 250 кВт-ч в месяц,

без электроплиты и при наличии централизованной поставки холодной воды и при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газовых водонагревательных приборов — 100 кВт-ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семь на жилое помещение, но не более 220 кВт-ч в месяц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин определил перечень объектов, где не будут выключать свет, несмотря на графики отключений.



