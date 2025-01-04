Ситуация в Молдове повторится в Украине: прогнозируют кардинальные изменения

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Кречмаровская Наталия
В Молдове цены на электроэнергию подорожали вдвое – стоимость в пересчете на гривны достигает более 10 грн. Также повысили стоимость теплоснабжения.
Иллюстративное фото
Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, как ситуация в Молдове может отразиться в Украине.
“Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдовы утвердило новые тарифы на электроэнергию и тепло, электричество подорожало вдвое. Решение принято на заседании в пятницу, новые цены вступят в силу после публикации постановления в Официальном вестнике — правительственное издание, в котором публикуются постановления и принятые законы", — пояснил эксперт.
Попенко, со ссылкой на итоги заседания совета директоров ANRE, рассказал, что для жителей центральных и южных регионов тариф составит 4,10 лея за кВт-ч (примерно 9,13 грн). Для северных районов стоимость выше — 4,68 лея за кВт-ч (примерно 10,58 грн)
Также изменились, по словам эксперта, тарифы на тепло – цены выросли во всех регионах. В Кишиневе стоимость тепла увеличилась до 2510 леев за гигакалорию (около 5673 грн), на севере до 2126 леев (4805 грн), а на юге – до 3222 леев (7282 грн).
Напомним, по словам Попенко, как писал портал "Комментарии", тариф на электроэнергию в Украине вырастет до 9 грн за киловатт.
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