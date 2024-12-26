Ситуация на границе изменилась: что известно

Несколько дней на пунктах пропуска через государственную границу наблюдались очереди. Сейчас в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что происходит в пунктах пропуска.

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По данным ГНСУ, во Львовской области на украинско-польской границе наблюдается уменьшение очередей перед пунктами пропуска.

Пограничники не отмечают скопления транспортных средств ни на въезд, ни на выезд из Украины.

“За 24 и 25 декабря пограничники оформили 61 770 граждан и 9 633 транспортных средств. Динамика пересечения границы свидетельствует о преимуществе въезда над выездом. Отметим, в предрождественский период в пунктах пропуска на Львовщине процент желающих пересечь границу вырос на 25%, что повлекло за собой скопление транспортных средств”, — сообщили пограничники.

При этом граждан предупредили, что не исключено, что перед новогодними праздниками пассажиропоток может снова вырасти.

"Для обеспечения ритмического функционирования пунктов пропуска и оформления лиц на границе увеличено количество пограничных нарядов", — отметили в ГПСУ.

Напомним, что накануне зимних праздников на границе Украины с Польшей, как писал портал "Комментарии", наблюдалось увеличение очередей. Такая ситуация вызвана ростом пассажиропотока и товаропотока, рассказали в Государственной таможенной службе Украины.

В службе пояснили, что количество транспортных средств, следующих из Украины, увеличилось на 52% по сравнению с минувшей пятницей (13 декабря — ред.). По состоянию на 20 декабря наиболее загруженными пункты пропуска во Львовской и Волынской областях.

Узнать наличие очередей и количество авто, которые находятся в очереди, можно по ссылке.



