Ситуация на границе изменилась: что известно

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Кречмаровская Наталия
Несколько дней на пунктах пропуска через государственную границу наблюдались очереди. Сейчас в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что происходит в пунктах пропуска.
Иллюстративное фото
По данным ГНСУ, во Львовской области на украинско-польской границе наблюдается уменьшение очередей перед пунктами пропуска.
Пограничники не отмечают скопления транспортных средств ни на въезд, ни на выезд из Украины.
При этом граждан предупредили, что не исключено, что перед новогодними праздниками пассажиропоток может снова вырасти.
Напомним, что накануне зимних праздников на границе Украины с Польшей, как писал портал "Комментарии", наблюдалось увеличение очередей. Такая ситуация вызвана ростом пассажиропотока и товаропотока, рассказали в Государственной таможенной службе Украины.
В службе пояснили, что количество транспортных средств, следующих из Украины, увеличилось на 52% по сравнению с минувшей пятницей (13 декабря — ред.). По состоянию на 20 декабря наиболее загруженными пункты пропуска во Львовской и Волынской областях.
Узнать наличие очередей и количество авто, которые находятся в очереди, можно по ссылке.
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