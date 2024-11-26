Ситуация катастрофическая: как власть Тернополя "загнала" горожан в холодную "ловушку"

Во вторник, 26 ноября, в результате вражеских обстрелов в Тернополе возникли серьезные проблемы со светом. В Тернопольской ОВА объяснили, что во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры, сообщает портал "Комментарии".

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В ОВА отметили, что в Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Над устранением проблемы работают соответствующие службы.

Ситуацию со светом прокомментировал основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Он сообщил, что Тернополь впервые столкнулся с такой критической ситуацией со светом. В городе и области установили графики электроснабжения — обещают всего два часа в сутки со светом. Ознакомиться с графиками можно по ссылке.

“Наталья Бурлаку, главная редактор сайта 20 минут, рассказала о ситуации в городе сейчас. По ее словам, в городе впервые применяются ограничения электроэнергии, по которым у всех групп свет прогнозируем только 2 часа в сутки. Сложнее всего сейчас потребителям с индивидуальным отоплением, поскольку в таких условиях люди остались и без света, и без тепла”, — поделился информацией Попенко.

Также он подчеркнул, что местные власти в Тернополе, не желая возобновлять централизованное теплоснабжение, целенаправленно работали над внедрением по городу индивидуального отопления.

"И вот сейчас люди попали в ловушку, когда у них не будет альтернативы отоплению, и, как они будут догреваться, сейчас не понятно. Совершенно нелепость решений приводит к тому, что системно разрушили все, что можно, а люди остались со своими проблемами наедине", – убежден эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о последствиях обстрела Тернополя.



