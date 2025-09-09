logo

Ситуация хуже, чем говорят: сколько 22-летних на самом деле выезжает из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация хуже, чем говорят: сколько 22-летних на самом деле выезжает из Украины

Разрешение на выезд мужчин до 22 лет приводит к негативным тенденциям

9 сентября 2025, 20:04
Автор:
Кречмаровская Наталия

Молодежь пытается воспользоваться разрешением беспрепятственного пересечения границы и уехать из Украины.

Ситуация хуже, чем говорят: сколько 22-летних на самом деле выезжает из Украины

Выезд за границу. Иллюстративное фото

Студенты украинских вузов все чаще оформляют академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, чтобы получить возможность уехать за границу, пишет издание “Судебно-юридическая газета”. Эта тенденция стала заметна после принятия Кабмином соответствующего разрешения.

Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко отмечает, что пока нельзя говорить о массовой проблеме. Однако тенденция, по его словам, уже не очень хорошая.

"Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать. Это информация от ректора одного из университетов", — пояснил Мирошниченко.

По его словам, отток молодежи уже ощущается на рынке труда.

"Бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных. Он инвестирует в переобучение и повышение квалификации женщин, молодежи, пожилых и людей с инвалидностью. Разрешение выезжать 18-22-летним ребятам может изменить ситуацию на рынке труда, но выводы делать рано", — объяснил ситуацию эксперт.

Молодежь удержать в Украине можно – для этого нужно активнее информировать о перспективах и возможностях в стране, а также о реальной ситуации с поддержкой украинцев в Европе. По его убеждению, это может помочь снизить отток молодых специалистов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине изменили правила выезда за границу женщин-депутатов местных советов. В Госпогранслужбе сообщили, что соответствующие изменения принял Кабмин.



Источник: https://sud.ua/uk/news/ukraine/340669-u-konfederatsiyi-robotodavtsiv-zayavili-scho-studenti-masovo-berut-akademvidpustki-schob-viyikhati-za-kordon
