Ситуация хуже, чем говорят: сколько 22-летних на самом деле выезжает из Украины

Кречмаровская Наталия
Молодежь пытается воспользоваться разрешением беспрепятственного пересечения границы и уехать из Украины.
Выезд за границу. Иллюстративное фото
Студенты украинских вузов все чаще оформляют академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, чтобы получить возможность уехать за границу, пишет издание “Судебно-юридическая газета”. Эта тенденция стала заметна после принятия Кабмином соответствующего разрешения.
Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко отмечает, что пока нельзя говорить о массовой проблеме. Однако тенденция, по его словам, уже не очень хорошая.
По его словам, отток молодежи уже ощущается на рынке труда.
Молодежь удержать в Украине можно – для этого нужно активнее информировать о перспективах и возможностях в стране, а также о реальной ситуации с поддержкой украинцев в Европе. По его убеждению, это может помочь снизить отток молодых специалистов.
