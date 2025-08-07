"Система и кланы сопротивляются": в Раде рассказали, что может ускорить отмену спецпенсий

Вопрос упразднения сверхвысоких пенсий в Украине обсуждают немало времени, однако результата пока нет. По состоянию на апрель 2025 года более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине, получали выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек – вообще меньше 3 тыс. грн). Однако есть и сверхвысокие пенсии. По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия у судей – 107 тыс. грн, а максимальная – 390 тыс. грн.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что уже не первый месяц наблюдается затягивание рассмотрения вопроса отмены клановых спецпенсий.

"Система сопротивляется, кланы сопротивляются, и это понятно. Но наконец справедливость должна победить", — отметил политик.

Гетманцев сообщил, что на сайте Верховной Рады появилась петиция об отмене клановых спецпенсий: "За отмену несправедливых пенсий для избранных. Прошу рассмотреть законопроект 12278". Он поблагодарил автора обращение за ее позицию и неравнодушие.

"Призываю вас потратить несколько минут и поддержать петицию , которая станет весомым шагом для восстановления пенсионной справедливости в обществе. Должны вместе преодолеть процесс затягивания второго чтения для законопроекта, чтобы проголосовать его в зале уже в ближайшее время", — отметил нардеп.

По его словам, это будет только первый шаг. Далее, по его убеждению, следует провести пересмотр минимальной пенсии, индексацию пенсионных выплат и проведение пенсионной реформы.

"Поддерживайте петицию, делитесь ссылкой в своих соцсетях, приобщайте близких и знакомых. Совместными усилиями мы сможем ликвидировать клановые спецпенсии, и наконец сделать так, чтобы все украинские пенсионеры могли иметь достойную пенсию, и нормально жить, а не выживать", — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде разводят руками и не знают, как выжить на мизерные пенсии в условиях тотального подорожания продуктов.



