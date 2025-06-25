Штрафы за нарушение правил парковки в Украине возрастут в 3 раза: что известно

В Украине значительно возрастут штрафы за нарушение правил парковки. Речь идет о безосновательной парковке на местах для водителей с инвалидностью. Следует отметить, что штраф за такое нарушение действует и сейчас. Так, за остановку или стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен. Размер штрафа вырастет до 5100 грн (300 необлагаемых минимумов).

Парковка. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что соответствующий законопроект поддержал сегодня Кабмин. По словам политика, теперь его должна проголосовать Верховная Рада.

Народный депутат также добавил, что кроме указанных изменений водителей с инвалидностью и лиц, перевозящих людей с инвалидностью, обязывают устанавливать и использовать:

Знак "Водитель с инвалидностью"

Информация о наличии инвалидности в форме QR-идентификатора.

"В случае невыполнения этих требований парковка на соответствующих местах также может привести к штрафу", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве за март инспекторы "Укртрансбезопасности" осуществили сопровождение восьми грузовиков-нарушителей к пунктам габаритно-весового контроля (ГВК). По результатам проведенных мер в суд передали семь протоколов в отношении водителей, отказавшихся в сопровождении в зону ГВК.

"Кроме того, чтобы предотвратить дальнейшее движение перегруженных грузовиков, в 12 случаях применялись блокировочные устройства к транспортным средствам. Общая сумма начисленных штрафов за нарушение габаритно-весовых норм составила 261 800 грн", — рассказали в КГВА.