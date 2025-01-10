Штрафы за алкоголь и сигареты могут возрасти до 250 тыс. грн: подробности

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в парламент с инициативой ужесточить ответственность за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

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Лубинец предлагает ввести штрафы от 3000 до 15 000 необлагаемых налогом минимумов.

"Обратился в Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике с инициативой усилить ответственность за продажу алкогольных и табачных изделий детям", — написал Лубинец.

Необходимость введения жесткого наказания объяснил ухудшением ситуации в стране. Он отметил, что по информации Национальной полиции, с 1 января по 30 октября 2024 года составили 2 655 административных протоколов по факту продажи несовершеннолетним лицам алкогольных и табачных изделий.

Лубинец отметил, что это может свидетельствовать о недостаточных ограничениях и уровне ответственности продавцов в этой сфере. Ведь сейчас за соответствующие действия продавец может быть оштрафован на 400-800 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 6 800-13 600 гривен.

Как отметил Лубинец, действующие размеры штрафов непропорциональны вреду, который продажа этих товаров может нанести здоровью детей.

Омбудсмен подчеркнул, что любое стремление заработать на детях и вред их здоровью нуждаются в должной ответственности.

"Следовательно предлагаю внести изменения в законодательство о продаже алкогольных и табачных изделий, установив штрафы от 3000 до 15 000 не облагаемых налогом минимумов (от 51 тысячи до 255 тысяч гривен) за продажу указанных товаров детям", — добавил омбудсмен.

Напомним, что 17-летних, как писал портал "Комментарии", заставят платить 17 тыс. грн штрафа.



