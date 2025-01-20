Штрафов за необновление данных не будет: почему ТЦК продолжают силовую мобилизацию

В 2024 году в Украине заработали новые законопроекты, которые должны были прекратить практику задержания на улице мужчин мобилизационного возраста. За нарушение установленных норм предусмотрены немалые штрафы.

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Народный депутат Максим Бужанский привел факты, свидетельствующие, что штрафы за необновление данных не заработали. Он сообщил, что правоохранительный комитет и комитет по Нацбезопасности Верховной Рады проводят совместное заседание о соблюдении прав и свобод граждан в ходе мобилизационных мероприятий в Харькове. Которые, по словам нардепа, все больше напоминают фильтрационные во время контртеррористической операции.

Бужанский объяснил, что суть была в том, что рассылается тысяча повесток, например, по которыми не пришли 500 человек.

“Им должны сразу выписать штрафы, не оплатив которые они сразу попадают в арест счетов, имущества и т.д. исполнительной службой. И все, никакого отлова на улицах. Во время моего запроса на Минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12% уклонившихся от повесток, примерно 45% уклонившихся объявлены в розыск. И все. Минобороны, руководство Сухопутных Войск и ТЦК НЕ ВЫПОЛНЯЮТ принятые Радой законы. Поэтому происходит то, что мы видим на улицах, не сработали заложенные в законы механизмы”, — сказал он.

По словам нардепа, такую ситуацию объясняют тем, что военком не может выписать много протоколов, потому что это очень дорого, 82 гривны каждое заказное письмо, которым нужно сообщить о выписке штрафа.

Нардеп подчеркнул, что никаких просьб урегулировать вопрос доставки рекомендованных писем с повестками в Раду не поступало.

"Не можем прислать подкрепление под Покровск потому, что письма дорогие, вывод такой", — резюмировал Бужанский.

Напомним, что в Харькове, как писал портал "Комментарии", произошел скандал с работниками ТЦК.



