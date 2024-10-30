Штрафов и проверок не будет: что решила Верховная Рада

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №11431. Документ предусматривает штрафы для мобильных операторов за плохую связь при отключениях света. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Ярослава Железняка.



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Законопроект поддержали только 199 народных депутатов.

"Совет провалил в первом №11431 по урегулированию вопроса государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативному обеспечению постоянства электронных коммуникационных сетей", — написал Ярослав Железняк.

Сам нардеп сообщил, что выступил против законопроекта. По его словам, документ предусматривает штрафы на операторов за то, что они не обеспечили бесперебойную связь, когда отключают свет. "Абсолютно нереалистичная история, которая только приведет к давлению на бизнес", — прокомментировал он.

Напомним, что Комитет ВР по цифровой трансформации в сентябре рекомендовал к первому чтению проект закона №11431.

"Законопроект предусматривает увеличение внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Нацкомиссии, регулирующей деятельность отрасли", — говорилось об объяснении комитета.

Нардепы также предполагали, что операторы недостаточно серьезно готовятся к возможным отключениям света. Они не обеспечивают свои станции достаточным количеством генераторов или батарей, что в зимнее время может привести к тому, что многие останутся без связи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве активно работают над тем, чтобы даже во время отключений электроэнергии мобильная связь оставалась стабильной. Во время брифинга в Медиацентре Украины заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев поделился, что городские власти совместно с мобильными операторами принимают меры для поддержки бесперебойной GSM-связи. Пантелеев объяснил, что все три главных оператора мобильной связи в Киеве провели работу по установке генераторов и аккумуляторов на базовых станциях.



