Шмыгаль сообщил, когда будет следующая индексация пенсий

Следующая индексация пенсионных выплат состоится не раньше 2025 года. Планируется провести эти мероприятия в марте. Об этом на пресс-конференции 10 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает портал "Комментарии".

Пенсионер, фото из открытых источников

Он напомнил, что повышение выплат уже произошло весной 2023 и 2024 годов, поэтому следующую индексацию пенсионеры могут ожидать только в 2025 году.

"Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по отношению к пенсиям", — говорит он.

Премьер-министр также добавил, что в настоящее время инфляция в Украине остается на умеренном уровне, а экономика, в свою очередь, восстанавливается после падения в результате полномасштабного вторжения рф. Во втором квартале текущего года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,7%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

МККК будет выдавать помощь для прохождения зимы: кто может получить

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в партнерстве с Минреинтеграции активно занимается подготовкой прифронтовых громад к прохождению осенне-зимнего периода.

В рамках деятельности МККК планируется, что в этом году:

• 14 895 домохозяйств получат денежную помощь в размере 25 тысяч гривен;

• 5457 домохозяйствам будет предоставлено более 11 тысяч тонн топливных брикетов;

• 1100 домохозяйств будут снабжены дровами.

Также 680 семей получат от МККК помощь в виде средств на обустройство жилья, а более 1300 домохозяйств — строительные материалы или помощь в натуральной форме для оперативного ремонта жилья до зимы.

Кто может получить помощь – читайте по ссылке.