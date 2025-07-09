"С этим нужно покончить немедленно": в Раде разразились гневом относительно реальной ситуации в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине за годы войны значительно выросли цены на товары и услуги. Главным вопросом для многих семей остается – как оплатить коммунальные услуги. Они ведь тоже дорожают, несмотря на мораторий. Следует отметить, что он касается не всех ЖКУ.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
В Верховной Раде бьют тревогу — народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что правительство Шмыгаля загнало почти миллион украинцев в долговую яму. По его словам, более 700 тыс. производств открыто из-за неуплаты коммуналки. Общий же долг населения за жилищно-коммунальные услуги уже достиг 200 млрд грн.
По его словам, мораторий на повышение тарифов фактически бездействует. С мая 2024 года тарифы выросли еще на 20%. Средний счет за амбарное сегодня – более 3700 грн в месяц. Народный депутат подчеркнул, что это неподъемная сумма для большинства семей.
По его словам, тарифная политика властей уничтожает жилищно-коммунальное хозяйство. Проблемы накапливаются по цепочке – украинские семьи, которые не могут платить непосильные тарифы, превращаются в должников. Из-за долгов растет дыра в бюджетах общин, предприятий ТКЭ и государственном бюджете.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцам, по словам Разумкова, бросили подачку.