Руководитель Федерации работодателей "Дефенс" Игорь Фоменко опроверг предубеждения относительно Defense City

Глава объединения ФРУ “Дефенс” Игорь Фоменко опроверг предубеждения, с помощью которых отдельные общественные активисты позиционируют пакет законопроектов Defense City. В частности, речь идет об одном из пакетных законопроектов — №13423. Об этом говорится в его колонке в экспертном издании Defense-уа.

Военные. Иллюстративное фото

Он опроверг предубеждение об ожидаемой амнистии за преступления в закупках оружия. По его мнению, факта совершения преступления должностным лицом, представляющим Defense City, недостаточно для освобождения от ответственности.

Чтобы такое освобождение произошло, должно быть соблюдено три условия: деяние должно быть направлено на выполнение госконтракта по оборонным закупкам, быть направленным на достижение общественно полезной цели, быть связанной с укреплением обороноспособности государства и не создавать угрозы жизни. Только при наличии этих трех условий деяние не будет считаться уголовно-противоправным. Этот предохранитель будет отсекать случаи, связанные с поставками некачественных товаров, коррупционными преступлениями, завышением цен и т.д.

Игорь Фоменко считает ложным утверждение о том, что служащие Минобороны будут избегать ответственности за схемы в снабжении оружием. По его словам, законопроект вообще не предусматривает амнистии и не содержит упоминаний о госслужащих. Следовательно, госслужащие ни при каких условиях не смогут избежать ответственности за коррупцию.

По словам эксперта, не соответствует действительности утверждение об амнистии всех правонарушений при условии включения предприятия в Перечень МОУ.

“Факт включения предприятия в Перечень не является основанием для амнистии. Любое деяние, в частности, совершенное до включения в Перечень, должно соответствовать упомянутому выше трехступенчатому тесту. Оно должно быть направлено на надлежащее выполнение оборонного контракта, быть необходимым для укрепления обороноспособности и не создавать угроз”, — отметил Фоменко.

Он отмечает, что кейсы о “яйцах по 17” будут расследоваться по обычной процедуре.

Глава ФРУ “Дефенс” назвал дезинформацией утверждение о том, что НАБУ и САП не смогут расследовать злоупотребления в оборонной сфере. По его словам, ни одно положение документа не предусматривает остановку уголовного производства. Единственное изменение состоит в том, что отдельные процессуальные действия потребуют согласования Генпрокурора.

Игорь Фоменко опроверг предубеждения об “абсолютной концентрации” полномочий в руках Генпрокурора.

“Согласование Генпрокурора на отдельные действия необходимо для обеспечения баланса интересов государства. Если предприятие выполняет оборонный контракт и обеспечивает потребности армии, нужно дважды проверить целесообразность действий, которые могут помешать выполнению договора”, — подчеркнул он.

Фоменко считает сомнительным утверждение о чрезмерной концентрации полномочий в Минобороны и возможности “раздавать иммунитет от уголовного преследования”.

“Минобороны будет всего лишь включать предприятия в Перечень. Это будет начальным условием для применения упомянутых предохранителей, которые будут тщательно и комплексно контролироваться”, — подчеркнул глава ФРУ “Дефенс”.

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