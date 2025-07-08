Руководитель Федерации работодателей "Дефенс" Игорь Фоменко опроверг предубеждения относительно Defense City

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Кречмаровская Наталия
Глава объединения ФРУ “Дефенс” Игорь Фоменко опроверг предубеждения, с помощью которых отдельные общественные активисты позиционируют пакет законопроектов Defense City. В частности, речь идет об одном из пакетных законопроектов — №13423. Об этом говорится в его колонке в экспертном издании Defense-уа.
Военные. Иллюстративное фото
Он опроверг предубеждение об ожидаемой амнистии за преступления в закупках оружия. По его мнению, факта совершения преступления должностным лицом, представляющим Defense City, недостаточно для освобождения от ответственности.
Чтобы такое освобождение произошло, должно быть соблюдено три условия: деяние должно быть направлено на выполнение госконтракта по оборонным закупкам, быть направленным на достижение общественно полезной цели, быть связанной с укреплением обороноспособности государства и не создавать угрозы жизни. Только при наличии этих трех условий деяние не будет считаться уголовно-противоправным. Этот предохранитель будет отсекать случаи, связанные с поставками некачественных товаров, коррупционными преступлениями, завышением цен и т.д.
Игорь Фоменко считает ложным утверждение о том, что служащие Минобороны будут избегать ответственности за схемы в снабжении оружием. По его словам, законопроект вообще не предусматривает амнистии и не содержит упоминаний о госслужащих. Следовательно, госслужащие ни при каких условиях не смогут избежать ответственности за коррупцию.
По словам эксперта, не соответствует действительности утверждение об амнистии всех правонарушений при условии включения предприятия в Перечень МОУ.
Он отмечает, что кейсы о “яйцах по 17” будут расследоваться по обычной процедуре.
Глава ФРУ “Дефенс” назвал дезинформацией утверждение о том, что НАБУ и САП не смогут расследовать злоупотребления в оборонной сфере. По его словам, ни одно положение документа не предусматривает остановку уголовного производства. Единственное изменение состоит в том, что отдельные процессуальные действия потребуют согласования Генпрокурора.
Игорь Фоменко опроверг предубеждения об “абсолютной концентрации” полномочий в руках Генпрокурора.
Фоменко считает сомнительным утверждение о чрезмерной концентрации полномочий в Минобороны и возможности “раздавать иммунитет от уголовного преследования”.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как зарплаты "в конвертах" разрушают обороноспособность и авиаотрасль Украины.