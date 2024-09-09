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Российским пленным запрещено звонить по телефону домой – является ли это нарушением прав

Омбудсмен подчеркнул, что россияне имеют право на переписку

сегодня, 13:38
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Недилько Ксения

Запрет пленным россиянам звонить по телефону домой не нарушает Женевские конвенции. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает портал "Комментарии".

Российским пленным запрещено звонить по телефону домой – является ли это нарушением прав

Лагерь для российских военнопленных, фото из открытых источников

Он отметил, что право на переписку, прописанную в Женевских конвенциях, у российских военнопленных есть, как и у наших пленных, оказавшихся в стране-агрессоре. Все остальное "хорошее отношение" к русским пленным, не может нарушаться из-за тех же Женевских конвенций.

В Украине сейчас создано четыре лагеря для российских военнопленных. Мы постоянно их проверяем. Действительно, там условия пребывания соответствуют Женевским конвенциям. Это очень тяжело слышать в первую очередь семьям военнопленных – украинских героев и героинь. Мы понимаем, что, к сожалению, или к счастью, мы не можем себя вести, как русские. Мы другое государство, демократическое государство

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, почему отменили право на звонки российским военным.

Во-первых, регулярно становятся известны факты казней россиянами украинских военнопленных.

Во-вторых, после обменов украинские военнопленные возвращаются домой больными, истощенными и свидетельствуют о бесчеловечных условиях содержания и пыток. Эти факты хорошо документированы.

Украинская сторона вынуждена реагировать на несоблюдение россией принципа взаимности по отношению к военнопленным.

Запрет звонков российским военнопленным не противоречит Женевским конвенциям, ведь международное гуманитарное право предусматривает только право на переписку.



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