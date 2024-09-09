Российским пленным запрещено звонить по телефону домой – является ли это нарушением прав

Запрет пленным россиянам звонить по телефону домой не нарушает Женевские конвенции. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает портал "Комментарии".

Лагерь для российских военнопленных, фото из открытых источников

Он отметил, что право на переписку, прописанную в Женевских конвенциях, у российских военнопленных есть, как и у наших пленных, оказавшихся в стране-агрессоре. Все остальное "хорошее отношение" к русским пленным, не может нарушаться из-за тех же Женевских конвенций.

В Украине сейчас создано четыре лагеря для российских военнопленных. Мы постоянно их проверяем. Действительно, там условия пребывания соответствуют Женевским конвенциям. Это очень тяжело слышать в первую очередь семьям военнопленных – украинских героев и героинь. Мы понимаем, что, к сожалению, или к счастью, мы не можем себя вести, как русские. Мы другое государство, демократическое государство

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, почему отменили право на звонки российским военным.

Во-первых, регулярно становятся известны факты казней россиянами украинских военнопленных.

Во-вторых, после обменов украинские военнопленные возвращаются домой больными, истощенными и свидетельствуют о бесчеловечных условиях содержания и пыток. Эти факты хорошо документированы.

Украинская сторона вынуждена реагировать на несоблюдение россией принципа взаимности по отношению к военнопленным.

Запрет звонков российским военнопленным не противоречит Женевским конвенциям, ведь международное гуманитарное право предусматривает только право на переписку.