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Родители пытаются вывезти сыновей до 18 лет: нардеп объяснил, что их ждет в Украине

Нардеп Мазурашу не отрицает, что нынешним 17-летним юношам также, возможно, придется воевать

19 декабря 2024, 20:45 comments5093
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Кречмаровская Наталия

В Украине из-за внедрения военного положения и объявления мобилизации запрещен выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Принудительную мобилизацию производят с 25 лет, однако даже 17-летних не всегда выпускают за границу.

Родители пытаются вывезти сыновей до 18 лет: нардеп объяснил, что их ждет в Украине

Иллюстративное фото

Некоторые родители сознательно вывозят из Украины за границу своих сыновей до достижения 18 лет – рассказал народный депутат Георгий Мазурашу в эфире Вечер.LIVE. И, по его словам, такие случаи не единичны.

“Есть редкие случаи, когда родители в настоящее время еще ждали, пока сыновья окончили 11 классов и вывозили до наступления 18-летнего возраста. Теперь, когда возникают проблемы даже с выездом 17-летних, некоторые родители пытаются немного раньше вывезти своих детей”, — рассказал нардеп.

Однако, по его словам, есть и другая ситуация, когда ученики старших классов готовят себя к службе в армии, к тому, что им, возможно, придется защищать родину с оружием в руках.

Такой ситуации способствует положительное влияние представителей некоторых военных подразделений, активно занимающихся рекрутингом бригад, которые правильно строят свою работу и коммуницируют.

По словам нардепа, эти ребята становятся резервом для войск, который в определенный момент нужно правильно мотивировать для защиты страны.

Напомним, что на фоне вероятного снижения мобилизационного возраста для мужчин в Украине обсуждается внедрение принудительной мобилизации женщин. Российская пропаганда, как сообщил портал "Комментарии", воспользовалась этим поводом, чтобы попытаться "расшатать" украинское общество.

В декабре в сети увеличилось количество российских фейков о мобилизации женщин.




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Источник: https://t.me/novynylive/132221
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