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Родителей могут оштрафовать за нарушение правил регистрации ребенка

Правила регистрации новорожденного ребенка

сегодня, 13:34
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Кречмаровская Наталия

В Украине действуют четкие правила регистрации новорожденного, за нарушение которых родителей могут оштрафовать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Кабинета Министров Украины.

Родителей могут оштрафовать за нарушение правил регистрации ребенка

Иллюстративное фото

Государственная регистрация рождения ребенка происходит по письменному или устному заявлению родителей или одного из них по месту его рождения или по месту жительства родителей. Также можно подать заявку на регистрацию в электронной форме.

Зарегистрировать ребенка нужно в течение месяца со дня рождения.

К заявлению о регистрации необходимо добавить оригиналы или копии следующих документов:

  • паспортов, удостоверяющих личности родителей;

  • паспорта, удостоверяющего личность заявителя, в случае, если государственная регистрация рождения производится не родителями, а другим лицом;

  • документа о браке родителей при регистрации брака компетентным органом иностранного государства.

Основанием для государственной регистрации рождения ребенка является один из следующих документов:

  • медицинское заключение о рождении;

  • медицинское свидетельство о рождении;

  • медицинская справка о нахождении ребенка под наблюдением лечебного учреждения;

  • врачебное свидетельство о перинатальной смерти;

  • медицинский документ, выданный уполномоченным органом другого государства.

В случае отсутствия указанных документов регистрация производится на основании решения суда об установлении факта рождения.

Чтобы зарегистрировать ребенка, необходимо обратиться в:

  • Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

  • Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

  • Центры предоставления административных услуг.

Также подать заявление можно онлайн на сайте: https://diia.gov.ua.

“Помните! Несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация родителями рождения ребенка в органах государственной регистрации актов гражданского состояния влечет наложение штрафа в размере от 17 до 53 грн (статья 2121 Кодекса Украины об административных правонарушениях)”, — говорится в сообщении правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие продукты опасно есть беременным.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhenerhonahliad-posylyt-kontrol-za-pidhotovkoiu-enerhoobiektiv-do-zymy-v-rehionakh-ukrainy
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