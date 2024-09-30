Родителей могут оштрафовать за нарушение правил регистрации ребенка

В Украине действуют четкие правила регистрации новорожденного, за нарушение которых родителей могут оштрафовать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Кабинета Министров Украины.



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Государственная регистрация рождения ребенка происходит по письменному или устному заявлению родителей или одного из них по месту его рождения или по месту жительства родителей. Также можно подать заявку на регистрацию в электронной форме.

Зарегистрировать ребенка нужно в течение месяца со дня рождения.

К заявлению о регистрации необходимо добавить оригиналы или копии следующих документов:

паспортов, удостоверяющих личности родителей;

паспорта, удостоверяющего личность заявителя, в случае, если государственная регистрация рождения производится не родителями, а другим лицом;

документа о браке родителей при регистрации брака компетентным органом иностранного государства.

Основанием для государственной регистрации рождения ребенка является один из следующих документов:

медицинское заключение о рождении;

медицинское свидетельство о рождении;

медицинская справка о нахождении ребенка под наблюдением лечебного учреждения;

врачебное свидетельство о перинатальной смерти;

медицинский документ, выданный уполномоченным органом другого государства.

В случае отсутствия указанных документов регистрация производится на основании решения суда об установлении факта рождения.

Чтобы зарегистрировать ребенка, необходимо обратиться в:

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Центры предоставления административных услуг.

Также подать заявление можно онлайн на сайте: https://diia.gov.ua.

“Помните! Несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация родителями рождения ребенка в органах государственной регистрации актов гражданского состояния влечет наложение штрафа в размере от 17 до 53 грн (статья 2121 Кодекса Украины об административных правонарушениях)”, — говорится в сообщении правительства.

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