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Рейды ТЦК продолжатся: как массовые проверки повлияли на украинцев

В ТЦК отмечают положительную динамику: количество посещений центров комплектования увеличилось

сегодня, 18:30
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Кречмаровская Наталия

В минувшие выходные по Украине прокатилась волна рейдов работников ТЦК — проверяли документы в военнообязанных в разных городах. Случались и задержания мужчин, у которых не было необходимых документов. Однако, по мнению офицерки сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Ларисы Козак, подобные мероприятия дают положительную динамику. О результатах массовых оповещений в публичных местах она рассказала в эфире телемарафона, сообщает портал "Комментарии".

Рейды ТЦК продолжатся: как массовые проверки повлияли на украинцев

Иллюстративное фото

По ее словам, рейды в публичных местах увеличили количество добровольных появлений людей в ТЦК. "По работе в публичных местах данные действия были эффективны. Могу сказать, что явка увеличилась. Все больше, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", — сказала представительница Киевского городского ТЦК.

При этом Лариса Козак отметила, что многие нарушители пытаются избежать прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, поэтому подобные меры оповещения необходимо продолжать.

"Если мы посмотрим на эффективность этих мер, то мне неизвестны случаи в отношении граждан, которые имели в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-либо задержаниям или доставке в ТЦК. Если мы обратимся к нормативно-правовой базе, есть очень много механизмов побуждать гражданина самостоятельно посетить ТЦК", — добавила офицер.

По словам Ларисы Козак, мероприятия уведомления проводятся в правовом поле по соответствующим нормативно-правовым актам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какое имущество арестуют в первую очередь за неуплату штрафа от ТЦК.



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