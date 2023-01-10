Реформирование системы соцзащиты: что будет с льготами

Министерство финансов обнародовало Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике. Они содержат меры, которые реализовало и планирует правительство и НБУ. Среди пяти структурных маяков есть требование подготовить концептуальную записку о том, как подойти к реформированию системы социальной защиты для обеспечения адресной и эффективно оказанной социальной помощи.

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"Комментарии" поинтересовались у экономических экспертов, как, по их мнению, правительство выполняет или намерено сделать это.





Владимир Лановой, бывший министр экономики (1992 год) отметил, что начатое реформирование – передача функций Фонда соцстраха Пенсионному фонду – может иметь негативные последствия.





"Когда инструменты социальной защиты переданы Пенсионному фонду, это вызывает беспокойство. Ведь эта часть государственных обязательств будет второстепенным вопросом для ПФУ", — говорит он.





Лановой также приводит плохой пример реформ социального обеспечения в Грузии.





"Думаю, МВФ тоже обеспокоен, чтобы не было так, как в Грузии, когда просто отменили определенные формы социального обеспечения и начали начислять всем одинаковую сумму помощи. У нас и субсидии, и помощь в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и так далее. То есть это разные инструменты, разные суммы. Это требует серьезного внимания, дифференцированного подхода. А в Грузии всем одинаково – это негативный пример", – говорит экономист.





Финансовый эксперт Ярослав Жалило считает, что для усиления адресности помощи сегодня максимально привлечена система "Дия", что позволило персонализировать ряд соцвыплат.





“По моему мнению, правительству следовало бы усилить роль информационных механизмов, – объясняет Жалило. — Во-вторых, следует двигаться в сторону рискоориентированности. То есть определять, под какой риск подпадают те или иные люди и варьировать политику. Например, если риск для человека трудоспособного возраста, потерявшего работу, необходимо создать условия, чтобы он мог ее найти — квалификацию сменить, бизнесом заняться, обеспечить его необходимой информацией. Если человек нетрудоспособен, потерял здоровье, то это вопрос, связанный с поддержанием здоровья, обеспечение возможностей качественного существования <...> Третье — выявление недобросовестных получателей, цифровые технологии сегодня позволяют это делать”.





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