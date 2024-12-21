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Расстрел водителя был бы адекватным: ветеран АТО об инциденте с ТЦК и патрульными в Вышгороде

Дикий прокомментировал видео с вероятной мобилизацией, на котором военные и полицейские пытаются выкурить водителя из авто

21 декабря 2024, 22:55
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Кречмаровская Наталия

На днях в Вышгороде Киевской области произошел инцидент — люди в военной форме и патрульные пытались вынудить водителя выйти из автомобиля. Для этого они пустили газ в салон автомобиля, а затем подожгли его. На инцидент отреагировали в Минобороны и полиции. Видео можно просмотреть по ссылке.

Расстрел водителя был бы адекватным: ветеран АТО об инциденте с ТЦК и патрульными в Вышгороде

Иллюстративное фото

Видео прокомментировал в эфире Новости. Live” ветеран АТО, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий. Военный аналитик подчеркнул, что для объективной оценки нужно дождаться результатов расследования.

“Видео очень странное из-за наличия здесь сотрудников полиции. Они вообще привыкли работать в условиях видеофиксации, и когда я вижу такие действия полицейских в присутствии целой груды свидетелей, у меня вообще возникает вопрос, настоящее ли это видео”, — отметил он.

Он подверг сомнению подлинность самого видео, ведь у него вызвало возмущение действия патрульных. Однако, узнав, что видео настоящее, он попытался выступить "адвокатом дьявола".

“А скажите, пожалуйста, например в Соединенных Штатах, если бы водитель просто по требованию полицейского отказался выйти из машины. Его бы застрелили. Почему у нас никто об этом не задает вопрос. Это глупое задувание и поджигание – это абсолютный абсурд, это неадекват. Однако если бы вместо этого один из копов вынул просто пистолет и застрелил, это был бы адекват, это было бы по закону”, — убежден Дикий.

Он напомнил, что в украинских законах тоже сказано, что сначала ты должен выполнить требования патрульного полицейского, а затем обжаловать его действия.

Напомним, что Министерство обороны, как писал портал "Комментарии", рассматривает возможность расформировать ТЦК.



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Источник: https://t.me/novynylive/132427
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