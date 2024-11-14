Расформировать ТЦК не удастся: нардеп назвал идею популизмом и дал совет по мобилизации

На днях народные депутаты заявили о необходимости расформировать ТЦК и отправить работников на фронт. Однако эта идея провалилась еще сначала. Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Радио Свобода".

Иллюстративное фото

Он указал несколько причин того, что идею не удастся претворить в жизнь. "Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать. Для этого есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, имеющие ранения или ограничения физические. К тому же, когда их постоянно реформируют, физически не успевают набраться способности. Это сразу влияет на эффективность мобилизации”, – рассказал народный депутат.

Нардеп отметил, что нужно больше популяризировать рекрутинг, но необходимо обеспечить условия для постоянной и стабильной работы рекрутинга.

“То есть, когда военнообязанный через модель рекрутинга идет к военному формированию, к воинской части, он должен четко понимать, что он туда попадет. А не так, что после БВС (боевое военное согласование) он попадает в гранатометчики или пулеметчики. Этого не должно быть. Это нивелирует именно привлекательность механизма рекрутинга. Ну и, конечно, оставить за воинскими частями, чтобы в воинских частях были собственные ВЛК или заключают соглашение с медицинскими учреждениями, которые проводят соответствующие ВЛК”, – говорит Федиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что забрать в ТЦК с улицы могут даже при обновленных данных.



