logo

BTC/USD

88380.56

ETH/USD

3082.20

LTC/USD

82.20

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Расформировать ТЦК не удастся: нардеп назвал идею популизмом и дал совет по мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Расформировать ТЦК не удастся: нардеп назвал идею популизмом и дал совет по мобилизации

Чисто популизм, больше ничего: нардеп оценил возможность расформировать ТЦК

14 ноября 2024, 21:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях народные депутаты заявили о необходимости расформировать ТЦК и отправить работников на фронт. Однако эта идея провалилась еще сначала. Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Радио Свобода".

Расформировать ТЦК не удастся: нардеп назвал идею популизмом и дал совет по мобилизации

Иллюстративное фото

Он указал несколько причин того, что идею не удастся претворить в жизнь. "Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать. Для этого есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, имеющие ранения или ограничения физические. К тому же, когда их постоянно реформируют, физически не успевают набраться способности. Это сразу влияет на эффективность мобилизации”, – рассказал народный депутат.

Нардеп отметил, что нужно больше популяризировать рекрутинг, но необходимо обеспечить условия для постоянной и стабильной работы рекрутинга.

“То есть, когда военнообязанный через модель рекрутинга идет к военному формированию, к воинской части, он должен четко понимать, что он туда попадет. А не так, что после БВС (боевое военное согласование) он попадает в гранатометчики или пулеметчики. Этого не должно быть. Это нивелирует именно привлекательность механизма рекрутинга. Ну и, конечно, оставить за воинскими частями, чтобы в воинских частях были собственные ВЛК или заключают соглашение с медицинскими учреждениями, которые проводят соответствующие ВЛК”, – говорит Федиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что забрать в ТЦК с улицы могут даже при обновленных данных.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-rozformuvannja-tck-sluga-narodu/33202348.html
Теги:

Новости

Все новости