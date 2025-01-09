Радикальное решение от Савченко: мужчин предлагает отпустить за границу, а все имущество отобрать

Вопросы мобилизации, уклонения от мобилизации, запрета выезда мужчин за границу — значительно разъединили страну. Мужчины пытаются пересечь границу собственными силами или платят большие средства за выезд.

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Бывшая народная депутат Надежда Савченко, которая сейчас командует стрелковой ротой, рассказала о своем видении решения этого вопроса.

"Объясняю. Был гражданином Украины. Государство создало тебе условия — ты заработал в стране состояние. Значит, оставил все, с голой сракой ушел за границу. Начинай там все с нуля. Пусть тебе другое государство создаст условия. Потому что государство тебе создало условия, ты заработал. Ты не выполнил свое обязательство перед государством по Конституции – ты его не начал защищать, свою страну, свой народ, свою землю. Беги, оставь все, без права возвращения в Украину навсегда — тебе и всем твоим потомкам до последнего, до конца света", — сказала Савченко.

Она также отметила, что все заработанное должно оставить в Украине.

"Пожалуйста, я бы открыла, бегите. Мы будем жить и знать, ради кого я воюю. Ради кого мы живем и ради кого мы умираем. Кто хочет – бегите, но не возвращайтесь никогда. Никакого права, все активы, все полностью остается. Для страны, для тех, кто завоюет, для экономического фронта", — добавила военная.

Относительно тех, кто покинул Украину в первые месяцы войны, она поинтересовалась, не забрали ли их имущество.

"Нет? Это не правильно, нужно забрать", — отметила она.

Напомним, что пограничники 7 пограничного Карпатского отряда, как писал портал "Комментарии", рассказали, сколько взяткодателей задержали на границе и за что чаще всего предлагали деньги.