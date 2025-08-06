Работников ТЦК нужно немедленно убрать с улиц: кто должен заниматься мобилизацией

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Кречмаровская Наталия
Проблема силовой и незаконной мобилизации в Украине обсуждается уже давно. Однако в сети продолжают распространяться видео применения силы работниками ТЦК.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова считает, что работников ТЦК нужно забрать с улиц, потому что они не научены общаться с гражданскими, сообщает "Громадське радіо".
Она отметила, что заявляла о требовании забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц, когда вступила в должность. По ее убеждению, они не должны общаться с военнообязанными, ведь не научены это делать.
По ее словам, есть вопросы и по процедуре фиксирования задержания и доставки в ТЦК военнообязанных. Ольга Решетилова отметила, что получает множество обращений о том, что люди просто исчезают с улиц.
Она объяснила, что человека задерживают, доставляют в ТЦК, забирают телефон. Так что человек фактически не может сообщить, где находится. По ее словам, говорили о праве на звонок в обязательном порядке и информировании семьи.
Также, по ее словам, отношение к военнообязанным в ТЦК должно быть более человечным.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев призывают сжигать ТЦК.