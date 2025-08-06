Работников ТЦК нужно немедленно убрать с улиц: кто должен заниматься мобилизацией

Проблема силовой и незаконной мобилизации в Украине обсуждается уже давно. Однако в сети продолжают распространяться видео применения силы работниками ТЦК.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова считает, что работников ТЦК нужно забрать с улиц, потому что они не научены общаться с гражданскими, сообщает "Громадське радіо".

Она отметила, что заявляла о требовании забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц, когда вступила в должность. По ее убеждению, они не должны общаться с военнообязанными, ведь не научены это делать.

"В свое время мы учили Национальную полицию, когда превращали ее из милиции, как общаться с людьми. Так же нужно было бы, если бы у нас было время, научить военнослужащих ТЦК и СП. Но у нас этого времени нет. Нет времени отбирать их или оценивать их психологическое состояние, поскольку очень многие из них возвращаются с "нуля", с ранениями, с ранениями, с ранениями в свою сторону. Поэтому очень важно забрать сотрудников ТЦК и СП с улиц", — подчеркнула она.

По ее словам, есть вопросы и по процедуре фиксирования задержания и доставки в ТЦК военнообязанных. Ольга Решетилова отметила, что получает множество обращений о том, что люди просто исчезают с улиц.

Она объяснила, что человека задерживают, доставляют в ТЦК, забирают телефон. Так что человек фактически не может сообщить, где находится. По ее словам, говорили о праве на звонок в обязательном порядке и информировании семьи.

"Но полиция должна составлять протоколы о задержании или доставке в ТЦК. Поскольку доставка — это тоже в определенной степени является ограничением свободы. Человек же не добровольно туда едет. […] И для того чтобы нам это контролировать, нужно, чтобы полиция составляла протоколы о доставке. Сообщала об этом безвозмездную правовую помощь и родным, что человек доставлен в ТЦК и там находится”, — отметила уполномоченная.

Также, по ее словам, отношение к военнообязанным в ТЦК должно быть более человечным.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев призывают сжигать ТЦК.