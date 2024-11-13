logo

BTC/USD

89883.20

ETH/USD

3198.60

LTC/USD

75.00

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Работники ТЦК не пойдут на фронт: из них невозможно создать ни одну бригаду
commentss НОВОСТИ Все новости

Работники ТЦК не пойдут на фронт: из них невозможно создать ни одну бригаду

В Полтавском областном ТЦК отвергли идею создания боевых бригад

13 ноября 2024, 13:59 comments1556
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На этой неделе информационное поле всколыхнуло предложение расформировать ТЦК, создать из работников бригады и отправить на фронт. В ходе брифинга спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин прокомментировал эту информацию, сообщает портал “Комментарии”.

Работники ТЦК не пойдут на фронт: из них невозможно создать ни одну бригаду

Иллюстративное фото

Он отметил, что пока никакой официальной информации на этот счет не поступало. Также он подчеркнул, что создать боевые бригады из работников ТЦК невозможно – нужно различать понятия "работники ТЦК" и "военнослужащие ТЦК". Первые – это гражданские лица, вторые – это военнослужащие.

“Из работников ТЦК никакой бригады создать невозможно. Работники ТЦК – это гражданские лица. Из них можно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК ни одной бригады создать нельзя. И в отношении военнослужащих – никаких распоряжений на какое-либо расформирование не поступало. Если их расформировать, это должны быть изменения в законодательство. Это точно будет не сегодня, не завтра”, – объяснил представитель ТЦК.

Также он рассказал, что собственно и из военнослужащих ТЦК будет сложно создать бригады, поскольку в большинстве случаев – это ветераны, имеющие проблемы со здоровьем.

“ТЦК укомплектованы преимущественно людьми, мужчинами, получившими боевые ранения, которые были признаны военно-врачебными комиссиями лицами ограниченно-пригодными, если говорить, старой терминологией. По-новому, это называется "пригодным для военной службы в ТЦК и СП. И в штурмовых, пехотных, десантно-штурмовых бригадах они не могут по закону продолжать военную службу”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему могут мобилизовать при наличии отсрочки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости