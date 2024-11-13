Работники ТЦК не пойдут на фронт: из них невозможно создать ни одну бригаду

На этой неделе информационное поле всколыхнуло предложение расформировать ТЦК, создать из работников бригады и отправить на фронт. В ходе брифинга спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин прокомментировал эту информацию, сообщает портал “Комментарии”.

Иллюстративное фото

Он отметил, что пока никакой официальной информации на этот счет не поступало. Также он подчеркнул, что создать боевые бригады из работников ТЦК невозможно – нужно различать понятия "работники ТЦК" и "военнослужащие ТЦК". Первые – это гражданские лица, вторые – это военнослужащие.

“Из работников ТЦК никакой бригады создать невозможно. Работники ТЦК – это гражданские лица. Из них можно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК ни одной бригады создать нельзя. И в отношении военнослужащих – никаких распоряжений на какое-либо расформирование не поступало. Если их расформировать, это должны быть изменения в законодательство. Это точно будет не сегодня, не завтра”, – объяснил представитель ТЦК.

Также он рассказал, что собственно и из военнослужащих ТЦК будет сложно создать бригады, поскольку в большинстве случаев – это ветераны, имеющие проблемы со здоровьем.

“ТЦК укомплектованы преимущественно людьми, мужчинами, получившими боевые ранения, которые были признаны военно-врачебными комиссиями лицами ограниченно-пригодными, если говорить, старой терминологией. По-новому, это называется "пригодным для военной службы в ТЦК и СП. И в штурмовых, пехотных, десантно-штурмовых бригадах они не могут по закону продолжать военную службу”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему могут мобилизовать при наличии отсрочки.