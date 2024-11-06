Для украинцев на временно оккупированных территориях Украины, не проявляющих лояльности к захватническому режиму, создадут специальные центры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центр национального сопротивления.

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"Центры популяризации русского языка будут созданы на всех временно оккупированных территориях Украины. Такую инициативу выразил Путин", — сообщили в Центре.

По данным Центра, лидер России поставил задачу в приоритетном порядке оснащать кабинеты русской словесности у уничтоженных российскими оккупантами Донецкой. Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Такая русская языковая агрессия связана с поражением Москвы относительно надежд на тотальную лояльность местного населения к оккупантам. С другой стороны – политика полной ассимиляции украинцев в российском мире”, — отметили в Центре.

Центры русского языка будут созданы в каждой школьной библиотеке. Именно школы стали ячейками пропаганды кремля на ТОТ Украины. Для этого здесь готовят своих "учителей".

Напомним, что в Российской Федерации рассматривают возможность замораживания банковских вкладов россиян.

По данным ЦПД, заморозкой вкладов российские власти надеются избежать "безумной" инфляции. Такую возможность рассказал директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец. Узнать подробнее о ситуации можно по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пытаются превозносить участников так называемой "СВО", или фактически войны РФ против Украины. Одним из таких путей превознесения является якобы назначение "героя СВО" на руководящую должность.



