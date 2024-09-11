Путевки на 24,5 млн грн покупают в Киеве: кто отдохнет

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Кречмаровская Наталия
Департамент молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) объявил тендер на закупку путевок на оздоровление детей в детских учреждениях оздоровления и отдыха в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.
Отдых. Иллюстративное фото
Согласно тендерной документации, закупка разбита на два лота, а именно на 500 и 400 путевок.
В соответствии с приобретенными путевками предоставляются услуги оздоровления детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке в детских учреждениях оздоровления и отдыха, включающих комплекс специальных мероприятий социального, воспитательного, медицинского, гигиенического, спортивного характера, направленных на восстановление и улучшение физического и психического состояния здоровья ребенка.
Базовый перечень услуг по оздоровлению содержит:
размещение и проживание;
организация питания;
организация воспитательной деятельности и досуга;
услуги по организации физкультурно-спортивной деятельности;
медицинское обслуживание;
психологические услуги;
организация учебного процесса;
организация воспитательного процесса;
информационные сервисы.
Продолжительность оздоровительной смены – 21 календарный день.
Заведение, предоставляющее услуги оздоровления детей должно:
принадлежать к детским учреждениям оздоровления и отдыха,
находиться в Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей,
быть аттестованным в соответствии с Порядком проведения государственной аттестации детских заведений оздоровления и отдыха и присвоения им соответствующих категорий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 апреля 2009 г. № 426 не ниже высшей категории.
При оказании услуг оздоровления детей должны обеспечиваться:
Полная безопасность жизни и здоровья детей, соблюдение требований санитарного законодательства, правил противопожарной безопасности, соблюдение мер по профилактике травматизма и предупреждение несчастных случаев и т.п.
Во время пребывания детей, на территории детского учреждения оздоровления и отдыха не должны отдыхать другие лица старше 18 лет,
На территории детского заведения оздоровления и отдыха не допускается расположение каких-либо заведений, жилья, не связанных функционально с обслуживанием детей;
Защита любых форм дискриминации, эксплуатации, насилия со стороны педагогических и других работников детского учреждения оздоровления и отдыха, пропаганды религиозных конфессий.
Ожидаемая стоимость – 24 570 000 гривен. Источник финансирования закупки – местный бюджет. Срок предоставления услуг оздоровления – до 24 декабря 2024 года.
Дата обнародования тендера – 10 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 18 сентября 2024 года.
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