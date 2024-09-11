Путевки на 24,5 млн грн покупают в Киеве: кто отдохнет

Департамент молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) объявил тендер на закупку путевок на оздоровление детей в детских учреждениях оздоровления и отдыха в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Отдых. Иллюстративное фото

Согласно тендерной документации, закупка разбита на два лота, а именно на 500 и 400 путевок.

В соответствии с приобретенными путевками предоставляются услуги оздоровления детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке в детских учреждениях оздоровления и отдыха, включающих комплекс специальных мероприятий социального, воспитательного, медицинского, гигиенического, спортивного характера, направленных на восстановление и улучшение физического и психического состояния здоровья ребенка.

Базовый перечень услуг по оздоровлению содержит:

размещение и проживание;

организация питания;

организация воспитательной деятельности и досуга;

услуги по организации физкультурно-спортивной деятельности;

медицинское обслуживание;

психологические услуги;

организация учебного процесса;

организация воспитательного процесса;

информационные сервисы.

Продолжительность оздоровительной смены – 21 календарный день.

Заведение, предоставляющее услуги оздоровления детей должно:

принадлежать к детским учреждениям оздоровления и отдыха,

находиться в Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей,

быть аттестованным в соответствии с Порядком проведения государственной аттестации детских заведений оздоровления и отдыха и присвоения им соответствующих категорий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 апреля 2009 г. № 426 не ниже высшей категории.

При оказании услуг оздоровления детей должны обеспечиваться:

Полная безопасность жизни и здоровья детей, соблюдение требований санитарного законодательства, правил противопожарной безопасности, соблюдение мер по профилактике травматизма и предупреждение несчастных случаев и т.п.

Во время пребывания детей, на территории детского учреждения оздоровления и отдыха не должны отдыхать другие лица старше 18 лет,

На территории детского заведения оздоровления и отдыха не допускается расположение каких-либо заведений, жилья, не связанных функционально с обслуживанием детей;

Защита любых форм дискриминации, эксплуатации, насилия со стороны педагогических и других работников детского учреждения оздоровления и отдыха, пропаганды религиозных конфессий.

Ожидаемая стоимость – 24 570 000 гривен. Источник финансирования закупки – местный бюджет. Срок предоставления услуг оздоровления – до 24 декабря 2024 года.

Дата обнародования тендера – 10 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 18 сентября 2024 года.

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