Главная Новости Общество права человека Проверьте свою фамилию: возможно она польского происхождения
commentss НОВОСТИ Все новости

Проверьте свою фамилию: возможно она польского происхождения

Существует сразу несколько родовых имен, имеющих польское происхождение

3 сентября 2025, 12:38
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У большинства народов фамилия указывает на родовую принадлежность человека, передающегося от поколения к поколению.

Проверьте свою фамилию: возможно она польского происхождения

Паспорт. Иллюстративное фото

Наши предки верили, что фамилия может многое рассказать о человеке. Историк Валентин Бендюг рассказал, что указывает на польское происхождение фамилии, пишет издание "Радио Трек". По словам эксперта, если фамилия заканчивается на "-ский" или "-цкий" — в роду могут быть поляки.

Такие фамилии, как Ковалевский, Потоцкий, Вишневский, сначала принадлежали польской знати. Позже подобные окончания появились и в украинских фамилиях – Хмельницкий, Левицкий, Руданский.

"В регионах, которые были под Речью Посполитой, также часто встречаются фамилии на "-ук", "-юк", "-ак", "-чук" — Ткачук, Василюк, Гаврилюк. Сначала их творили от имен, которые давали при крещении", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что фамилия, которая является самой распространенной в Украине, лидирует также в Германии и Швейцарии — и это не Шевченко.

Генеалогическое сообщество "Рідні" проанализировало фамилии с наибольшим количеством носителей и обнаружило, что в Украине самая распространенная фамилия — Мельник. В настоящее время его носят 107878 человек. Эта фамилия имеет глубокие исторические корни, ведь происходит от названия ремесла – так называли владельца или работника мельницы.

Фамилия Мельник также пользуется популярностью в мире — больше всего носителей с похожими фамилиями проживают в Германии и Швейцарии, где она звучит как Мюллер (Müller).

На втором месте по популярности в Украине оказалась фамилия Шевченко. Больше людей с такой фамилией проживают на Слобожанщине. Третье место в рейтинге по популярности заняла фамилия Коваленко. Она наиболее распространена на Приднепровье.




Источник: https://radiotrek.rv.ua/news/os-yaki-prizvishcha-mayut-polske-pohodzhennya-perevirte-svoie_350449.html
