Против Google подали самый крупный иск в XXI веке

Министерство юстиции США будет судиться с компанией Google, и это дело уже назвали самым громким за последние 20 лет. Власть обвиняет компанию в злоупотреблении на рынке рекламы и поисковых сервисов. Об одном из самых крупных в XXI веке антимонопольных исков в истории компании сообщают информационные агентства Reuters и The Associated Press со ссылкой на собственные источники.

В иске речь идет о злоупотреблении Google своим доминирующим положением на рынке рекламы и поисковых сервисов. Антимонопольное управление около полутора лет собирало доказательства того, что Google конкурирует не за счет каких-то своих преимуществ, а использует вместо этого монопольное положение. Более того, в министерстве взялись и за Android — мобильную операционную систему, которая "заставляет" производителей смартфонов устанавливать на свои устройства приложения и поисковую систему Google по умолчанию. По мнению правительства, это мешает другим компаниям развиваться, в то время как американский гигант якобы продолжает зарабатывать огромные суммы денег на рекламе в своем поиске.

"Google ежегодно платит миллиарды долларов производителям популярных мобильных устройств (Apple, LG, Motorola и Samsung), операторам связи (AT & T, T-Mobile и Verizon) и разработчикам браузеров (Mozilla, Opera и UCWeb), чтобы обеспечить своей поисковой системе статус "по умолчанию" и во многих случаях запретить им иметь дело с конкурентами", — говорится в судебном иске.

В министерстве пока не решили, какое наказания будут требовать в суде для Google. Эксперты только догадываются, что ведомство будет настаивать на штрафе или разделении компании-гиганта.

В свою очередь, в Google с обвинениями не согласны. Там считают, что "люди используют Google, потому что хотят, а не потому, что вынуждены, либо не могут найти альтернативы".

Напомним, портал "Комментарии" будет судиться с компанией Google из-за дискриминационной политики интернет-гиганта по отношению к сайту издания. Об этом заявил собственник медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский. На своей странице в Facebok бизнесмен обратился к друзьям и подписчикам с просьбой посоветовать юридическую компанию в Соединенных Штатах Америки, которая смогла бы подать иск против Google и помочь "Комментариям" в данном разбирательстве. По словам Виктора Гольдского, портал "Комментарии" оспаривает не право Гугл вносить изменения в алгоритмы работы, а право разделять информационные сайты на угодные ему и неугодные, по критериям, которые не описаны в открытом доступе. Именно в этом и заключается дискриминация, проявления которой недопустимы в демократическом обществе.





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