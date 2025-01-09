Проблему СЗЧ не решить: какие триггеры влияют на военных

Проблемы ВСУ и фронта, пожалуй, сегодня должны быть первоочередными и оперативно решаться, однако власть занимается бутафорской имитацией. Такое убеждение выразил активист и правозащитник Олег Симороз.

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Он раскритиковал решение парламента о продлении срока для добровольного возвращения из СЗЧ. Он отметил, что "это бутафорская имитация решения острой проблемы и импотенция власти на принятие жестких решений".

Он убежден, что основой правил в воюющей стране должно быть равенство всех перед законом и неотвратимость наказания.

"Злоупотреблять амнистией за тяжкое военное преступление в воюющей стране могут только антигосударственники и импотентные профаны, которые неспособны реагировать на вызовы", — отметил активность.

По его словам, реальным решением проблемы СЗЧ будет возобновление справедливости в отношении военнослужащих. Она заключается в определенных кардинальных изменениях, то есть реальных решениях:

увеличение денежного довольствия,

социальная защита — жилье, доступный автомобиль, лечение,

равенство перед законом как солдата, так и генерала,

четкие сроки ротации и несения службы. Однако для этого должен быть подготовлен качественный резерв.

По его словам, собственно мобилизационный процесс и настроения в обществе напрямую зависят от внутренней политики в стране.

“Сегодня у нас есть расцвет топкоррупции и круговая порука на самом высоком уровне, ну и как следствие отсутствие справедливости. Правоохранительное направление контролирует заместитель Ермака, милиционер Януковича, коррупционер Олег Татаров, который обеспечивает существование круговой поруки, что делает невозможным обеспечение реальных наказаний для топ-чиновников”, — подчеркнул Симороз.

Также он указал на:

несправедливую налоговую политику власти, где основное бремя увеличения налогов решили повесить на ФЛП, то есть малый и средний бизнес,

распределение бюджетных расходов – когда третий год видим огромные суммы на некритические расходы – лавочки, брусчатка, марафоны…

“Это все деморализует людей, мы видим как у нас системно провалена работа по строительству линий обороны, наших фортификаций, в то время как они клумбы с цветами поливают… И вот названа мной только маленькая часть этих триггеров прямо влияет как на СЗЧ, так и на мотивацию людей идти служить”, — отметил он.

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