Проблему СЗЧ не решить: какие триггеры влияют на военных

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Кречмаровская Наталия
Проблемы ВСУ и фронта, пожалуй, сегодня должны быть первоочередными и оперативно решаться, однако власть занимается бутафорской имитацией. Такое убеждение выразил активист и правозащитник Олег Симороз.
Иллюстративное фото
Он раскритиковал решение парламента о продлении срока для добровольного возвращения из СЗЧ. Он отметил, что "это бутафорская имитация решения острой проблемы и импотенция власти на принятие жестких решений".
Он убежден, что основой правил в воюющей стране должно быть равенство всех перед законом и неотвратимость наказания.
По его словам, реальным решением проблемы СЗЧ будет возобновление справедливости в отношении военнослужащих. Она заключается в определенных кардинальных изменениях, то есть реальных решениях:
увеличение денежного довольствия,
социальная защита — жилье, доступный автомобиль, лечение,
равенство перед законом как солдата, так и генерала,
четкие сроки ротации и несения службы. Однако для этого должен быть подготовлен качественный резерв.
По его словам, собственно мобилизационный процесс и настроения в обществе напрямую зависят от внутренней политики в стране.
Также он указал на:
несправедливую налоговую политику власти, где основное бремя увеличения налогов решили повесить на ФЛП, то есть малый и средний бизнес,
распределение бюджетных расходов – когда третий год видим огромные суммы на некритические расходы – лавочки, брусчатка, марафоны…
Напомним, что портал "Комментарии" писал о штрафах для 17-летних.
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