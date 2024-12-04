Принудительную мобилизацию женщин готовят в Украине: какое решение приняла Рада

Народные депутаты готовят мобилизацию женщин. Что на это указывает, сообщает портал "Комментарии".

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Народный депутат Дмитрий Разумков в сессионном зале прокомментировал законопроект и сказал, что Рада сделала первый шаг в подготовке к мобилизации женщин. Он пояснил, что нардепы проголосовали в первом чтении за проект закона №12076, предусматривающий автоматическое взятие на военный учет военнообязанных женщин, прошедших базовую военную подготовку. После этого женщина, даже если она не медик, сможет быть мобилизованной согласно действующему законодательству.

“И когда власть будет говорить, что все не так – это такая же неправда, как и то, когда нам обещали, что не будет мобилизации 18-летних. Сегодня мобилизуют ограниченно годных с 18 до 25 лет, и президент не подписывает закон, запрещающий это. Теперь подобную историю хотят протащить с мобилизацией женщин” – отметил Разумков.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко поспешил возразить. “Верховная Рада никаких решений о принудительной мобилизации женщин не принимала! Речь идет о законопроекте, который предполагает, что после базовой военной подготовки женщина становится военнообязанной. Тем не менее, прохождение этой военной подготовки — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ!”, — убеждает он.

Он уточнил, что женщина и сейчас может добровольно пойти на военную службу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черкасской области представители ТЦК уже издают повестки женщинам. Кого вызывают в терцентры комплектования, читайте подробнее по ссылке.



