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Принудительную мобилизацию работников с бронированием признали и объяснили причину

Почему ТЦК мобилизуют мужчин с бронированием: причину объяснили в Сухопутных войсках

19 декабря 2024, 20:15 comments1632
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Кречмаровская Наталия

Мобилизация в Украине продолжается – нередко встречаются случаи, когда работники ТЦК мобилизуют военнообязанных, несмотря на наличие у них документов о наличии бронирования. В Сухопутных войсках подтвердили, что такие ситуации случаются и объяснили, что нужно сделать, чтобы таких случаев не было.

Принудительную мобилизацию работников с бронированием признали и объяснили причину

Иллюстративное фото

Сухопутные войска обратились к забронированным и руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, проводящим бронирование военнообязанных. Военные напомнили, что бронирование производится согласно постановлению.

После формирования и подписания списка на портале "Дия" перевод военнообязанного на специальный военный учет срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.

Если бронирование не было оформлено в "Дии", то оно не появляется в реестре автоматически. Поэтому нужно подать в ТЦК уведомление о бронировании. Без этого сообщения ТЦК не имеют оснований вносить "броню" в реестры.

В случае отсутствия информации о бронировании работника в реестре органам и организациям необходимо обратиться в ТЦК, где забронированный военнообязанный состоит на военном учете.

Напомним, что Украина продолжается мобилизация, в рамках которой в ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако, как рассказал портал "Комментарии", постоянно возникают обсуждения целесообразности снижения призывного возраста до 20 и даже 18 лет. Принудительная мобилизация мужчин, младше 25 лет, пока не проводится, однако такая категория военнообязанных может мобилизоваться добровольно, получив при этом определенные "бонусы".




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Источник: https://www.facebook.com/UALandForces/posts/pfbid02bBkaSDj3tqWGnHTMjwrsPu5RLctLYM5NaJV6nJu4cJoLmXSBZLwtbnwrL2iv4gpkl?locale=uk_UA
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