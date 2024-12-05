Принудительная мобилизация 18-летних и женщин: категорическая позиция США по Украине

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Годжес предполагает, что украинцы делают недостаточно для того, чтобы защищать страну. Об этом он сказал в интервью hromadske, сообщает портал "Комментарии".

Комментируя вопрос о целесообразности понижения мобилизационного возраста до 18 лет, он отметил, что в Украине достаточно людей, но не хватает солдат на фронте.

“Откровенно говоря, когда я несколько лет назад впервые услышал, что Украина не мобилизует молодежь для борьбы с российской агрессией, то был удивлен. На мой взгляд, призывной возраст в Украине слишком высок. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность”, — подчеркнул генерал.

Он отметил, что понимает и уважает решение Украины уберечь молодежь от войны. Это нормально. Это выбор Украины. Но вам все равно нужные солдаты для защиты”, — убежден Годжес.

Также по его словам, правительство Украины должно сделать все от него зависящее, чтобы украинские семьи были уверены, что их сын или дочь, брат или кто-либо другой, идущий в армию, не окажется на фронте, пока не будет надлежащего оборудования и подготовки . Новобранцы должны быть хорошо обучены.

“Украинцы должны знать, что служба в армии во время войны – это не билет в один конец, что их жизни ценят и оберегают. И я думаю, что в армии найдется достаточно работы и для женщин. Надо активнее привлекать женщин в военную службу”, — отметил экс-командир.

Генерал Бен Годжес также рассказал, что живет в Германии, и повсюду видят многие украинцы. Это неправильно. Здесь должны быть только те, кто не может помочь Украине бороться. Но опять же это работа украинского правительства — заслужить доверие украинцев и убедить в том, что их помощь сейчас крайне нужна, а их жизнь имеет наивысшую ценность для государства”, — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада готовит принудительную мобилизацию женщин.



