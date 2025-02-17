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Права военных на выборах могут ограничить: о чем идет речь

Почему военные не могут баллотироваться на выборах

17 февраля 2025, 15:20
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Кречмаровская Наталия

В Украине все чаще стали говорить о вероятном проведении выборов. На официальном уровне эти предположения опровергают, однако подготовка уже, возможно, продолжается.

Права военных на выборах могут ограничить: о чем идет речь

Иллюстративное фото

Однако баллотироваться на парламентских или местных выборах смогут не все. Закон не позволяет действующим военным баллотироваться на местных или парламентских выборах. Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, это невозможно, ведь тогда некому будет исполнять обязанности военного в случае его участия в выборах.

“Когда мы начинаем говорить вообще о теме выборов, одна из них – это каким образом обеспечить право не просто выбора для военнослужащих, но и право быть избранным среди военнослужащих. К сожалению, сейчас наше законодательное поле не позволяет действующим военным баллотироваться на те или иные должности. Поэтому для того чтобы предусмотреть этот важный элемент и гарантировать нашим военнослужащим право выбора и право быть избранным, нам необходимо предусмотреть систему”, — пояснил нардеп.

Кицак отметил, что сейчас ответов на вопрос, а кто будет исполнять обязанности определенной бригады или определенного соединения, если командиры захотят баллотироваться, нет.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", все чаще начинают говорить о выборах и даже прогнозируют приблизительные периоды предполагаемого избирательного процесса. Однако не все так просто — в Центральной избирательной комиссии объяснили, сколько времени нужно для подготовки выборов и какие вопросы нужно будет решить.

Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик объяснил, что нужно минимум полгода после окончания военного положения, чтобы создать условия для проведения выборов.




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Источник: https://t.me/novynylive/139716
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