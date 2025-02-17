Права военных на выборах могут ограничить: о чем идет речь

В Украине все чаще стали говорить о вероятном проведении выборов. На официальном уровне эти предположения опровергают, однако подготовка уже, возможно, продолжается.

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Однако баллотироваться на парламентских или местных выборах смогут не все. Закон не позволяет действующим военным баллотироваться на местных или парламентских выборах. Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, это невозможно, ведь тогда некому будет исполнять обязанности военного в случае его участия в выборах.

“Когда мы начинаем говорить вообще о теме выборов, одна из них – это каким образом обеспечить право не просто выбора для военнослужащих, но и право быть избранным среди военнослужащих. К сожалению, сейчас наше законодательное поле не позволяет действующим военным баллотироваться на те или иные должности. Поэтому для того чтобы предусмотреть этот важный элемент и гарантировать нашим военнослужащим право выбора и право быть избранным, нам необходимо предусмотреть систему”, — пояснил нардеп.

Кицак отметил, что сейчас ответов на вопрос, а кто будет исполнять обязанности определенной бригады или определенного соединения, если командиры захотят баллотироваться, нет.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", все чаще начинают говорить о выборах и даже прогнозируют приблизительные периоды предполагаемого избирательного процесса. Однако не все так просто — в Центральной избирательной комиссии объяснили, сколько времени нужно для подготовки выборов и какие вопросы нужно будет решить.

Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик объяснил, что нужно минимум полгода после окончания военного положения, чтобы создать условия для проведения выборов.



