Повестки по почте получат все военнообязанные: в Полтавском ТЦК назвали причину

В Полтавском областном ТЦК и СП рассказали о мобилизационных мероприятиях и объяснили, почему повестки по почте получат все военнообязанные. Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга 11 сентября отметил, что в области "вопиющих случаев с мобилизацией не наблюдаются", сообщает портал "Комментарии".



По его словам, повестки по почте получат все военнообязанные, независимо от того, обновили они свои данные или нет. Процедура отправки повесток по почте утверждена постановлением Кабинета Министров Украины № 560.

Роман Истомин пояснил, что гражданам, которые обновили данные, повестку присылают по адресу, который они указали во время обновления данных. Тем, кто не обновил свои данные, она направляется по адресу регистрации.

“Информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, есть в базе данных Обериг. Она подтягивается туда из разных реестров”, — отметил Истомин.

Однако повестки будут отправлять постепенно — это зависит от "задач, в зависимости от поставленных задач по комплектованию". “Конечно, они не будут всем, всей области отправлены в один день. При необходимости, в зависимости от того, какие специалисты нужны, будут какие-то, например, требования по возрасту какого-то подразделения”, — отметил представитель ТЦК.

Он напомнил, что по новым правилам повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной, независимо от того получил ли ее военнообязанный, отказался ли от получения или даже не проживает по адресу.

"Повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным гражданам. Независимо от того, обновляли они данные или нет. Это может быть повестка для прохождения городской врачебной комиссии, это может быть повестка на отправку в учебный центр, если у человека все данные уточнены и есть информация о том, что пригодно состояние здоровья, нет отсрочки”, — пояснил спикер Полтавского ОТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководителю Бучанского ТЦК объявили о новом подозрении.



