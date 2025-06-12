Повестки направляют людям с инвалидностью: как действовать

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Кречмаровская Наталия
В Украине действует военное положение и проводится мобилизация – украинцы продолжают получать повестки. И хотя согласно п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсрочку от мобилизации могут получить люди с І-ІІІ группами инвалидности, повестку могут отправить. Как поступить в такой ситуации, рассказали в Сумском областном ТЦК и СП.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Отмечают, если человек уже имеет статус инвалидности и эта информация внесена в государственные реестры ("Оберіг", "Резерв+"), то проходить ВЛК не обязательно.
Если же инвалидность была оформлена недавно или данные еще не обновлены в реестрах, нужно обратиться в ТЦК и СП и подать копии следующих документов:
справка МСЭК,
пенсионное или льготное удостоверение,
документ с указанием группы инвалидности.
При этом обязательно иметь оригиналы документов для сверки.
В ТЦК подчеркнули, что повестка может прийти даже человеку с инвалидностью.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что громкий скандал с представителями ТЦК произошел в Одессе. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что представители терцентра силой задержали волонтера его центра и сломали ему ключицу. В территориальном центре комплектования объяснили ситуацию действиями военнообязанного.
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