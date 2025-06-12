Повестки направляют людям с инвалидностью: как действовать

В Украине действует военное положение и проводится мобилизация – украинцы продолжают получать повестки. И хотя согласно п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсрочку от мобилизации могут получить люди с І-ІІІ группами инвалидности, повестку могут отправить. Как поступить в такой ситуации, рассказали в Сумском областном ТЦК и СП.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Отмечают, если человек уже имеет статус инвалидности и эта информация внесена в государственные реестры ("Оберіг", "Резерв+"), то проходить ВЛК не обязательно.

Если же инвалидность была оформлена недавно или данные еще не обновлены в реестрах, нужно обратиться в ТЦК и СП и подать копии следующих документов:

справка МСЭК,

пенсионное или льготное удостоверение,

документ с указанием группы инвалидности.

При этом обязательно иметь оригиналы документов для сверки.

В ТЦК подчеркнули, что повестка может прийти даже человеку с инвалидностью.

"В таком случае следует лично явиться в ТЦК и предоставить документы. Это позволит официально оформить отсрочку и избежать недоразумений, таких как внесение в списки лиц, находящихся в розыске за невыполнение обязанностей по военному учету и мобилизации", — подчеркнули в областном терцентре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что громкий скандал с представителями ТЦК произошел в Одессе. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что представители терцентра силой задержали волонтера его центра и сломали ему ключицу. В территориальном центре комплектования объяснили ситуацию действиями военнообязанного.



