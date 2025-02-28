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Последний день подачи заявок на "тысячу от Зеленского": когда можно потратить деньги

Полученные деньги можно потратить в течение года

28 февраля 2025, 17:55
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Кречмаровская Наталия

В декабре 2024 года в Украине начали реализацию широкой государственной программы поддержки. В рамках программы украинцам выплачивается 1000 грн. Отмечалось, что это была инициатива президента Украины Владимира Зеленского, которую граждане назвали тысячей от Зеленского.

Последний день подачи заявок на "тысячу от Зеленского": когда можно потратить деньги

Фото портал "Комментарии"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня последний день, когда можно подать заявку на выплату 1000 грн по программе "Зимняя еПоддержка".

"Полученные средства, однако, еще можно будет тратить до конца этого года. В общей сложности почти 14,4 млн украинцев подали заявки и получат соответствующие выплаты. Это рекордные показатели для государственной программы, которые продемонстрировали ее неотложность и важность для наших людей”, — пояснил премьер.

Однако с начала выплат у украинцев возникли проблемы. Во-первых, после открытия особой карты в банке для получения денег, финучреждение, по условиям договора, получило доступ ко всем банковским счетам клиента. Отказаться от этой опции невозможно.

Также получателей денежной помощи ждали другие ограничения — купить можно было только товары украинского производства. Однако это, возможно, и не смутило большинство украинцев, ведь около половины получателей потратили деньги на оплату коммунальных услуг. И это неудивительно, ведь те, кто получал деньги в "Укрпочте", потратить их мог только там — фактически "на руки" тысячу не выдавали.

Между тем Шмыгаль рассказал, что весной действие некоторых программ в рамках "Зимней еПоддержки" продолжится, а именно:

  • Учительская ежемесячная доплата сохраняется, ее продолжают получать около 500 тысяч педагогов.

  • Бесплатное питание для учащихся начальной школы тоже продолжается. Его уже получают более 1 млн. детей.

  • Субсидии для оплаты коммунальных услуг сохраняются.

  • "Доступное лекарство" будет расширяться.

  • По программе Книга уже 108 тысяч заявок.

  • Продолжается прием заявок на получение субсидии на аренду жилья для ВПЛ.

"Этой весной также планируем внедрять новые программы и расширять существующую социальную поддержку для украинских семей", — анонсировал он.

Напомним, что к "тысячи от Зеленского", как писал портал "Комментарии", добавили еще 1500 грн.




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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/9649
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