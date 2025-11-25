Порог в 160 тысяч: могут ли забрать квартиру за долги и реально изменяющий законопроект №14005

После принятия в первом чтении законопроекта №14005 соцсети разразились утверждениями о том, что исполнители теперь якобы смогут забирать жилье чуть ли не за долги за свет или воду. Панику пришлось останавливать Министерству юстиции: замминистра Андрей Гайченко отметил в эфире телемарафона "Единые новости", что никаких новых оснований для изятия квартир закон не вводит .

Новый закон не ужесточает правила: изъятие жилья возможно только при долге свыше 160 тысяч гривен.

Суть документа состоит в полной цифровизации исполнительного производства. Теперь после погашения долга человека будут автоматически исключать из Единого реестра должников без походов в исполнительную службу и без дополнительных заявлений. Это, по словам Минюста, должно снять значительную часть бюрократических проволочек, из-за которых должники месяцами не могли "очистить" свой статус.

Относительно жилья здесь ничего не меняется. Правила остаются такими, как и раньше: риск взыскания существует только тогда, когда сумма долга превышает 160 тысяч гривен . Так что обычные коммунальные задолженности, штрафы или небольшие кредиты не являются основанием для изъятия квартиры. Тема стала резонансной только потому, что цифровизация реестра совпала по времени с несколькими публичными кейсами больших взысканий, не имеющих никакого отношения к этому законопроекту.

Гайченко подчеркивает: государство не планирует расширять список случаев, когда исполнитель может обратить взыскание на жилье. А автоматическое обновление данных после закрытия долга, напротив, должно уменьшить количество проблем для людей, которые уже рассчитались со своими обязательствами, но оставались в реестре из-за технических задержек.

Для владельцев квартир главное следить за реальным размером долга и проверять свой статус в реестре. Все остальное – слухи, которые с новым законом не имеют ничего общего.

