Полноценное движение поездов по "синей" ветки метро возобновят 12 сентября: сколько потратили на ремонт

В четверг, 12 сентября, столичные власти обещают восстановить полноценное движение поездов по "синей" ветке метро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Лыбидская" завершены. И с 12 сентября поезда метро будут курсировать между станциями "Героев Днепра" — "Теремки".



Ремонтные работы на участке тоннеля продолжались 9 месяцев. По словам мэра города, сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.

В ходе ремонта с обеих сторон усилили туннельную оправу, уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов, выполнили работы по гидроизоляции туннельной оправы и химического закрепления грунтов вокруг нее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве неэффективно тратят десятки миллионов евро.

Депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил о закупке оборудования на десятки миллионов евро для "Киевского метрополитена". По словам депутата, "Киевский метрополитен" в 2023 году приобрел оборудование на сумму 5,3 млн. евро. Закупку финансировали на средства городского бюджета. Еще один договор на 6,5 млн. евро предприятие заключило в 2024 году. Однако на этом планы закупок не иссякают. Депутат сообщил, что уже готовится новый тендер на 9,9 млн. евро. Узнать мнение столичного депутата об эффективности использования закупленного оборудования можно по ссылке.



