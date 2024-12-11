Полиция сможет открывать посылки украинцев: в Раде зарегистрирован законопроект

Украинским правоохранителям могут предоставить право открывать не только корреспонденцию граждан, но и почтовые отправления. При этом арест на посылки будут накладываться без ведома лица-адресата.

Иллюстративное фото

Новая норма прописана в законопроекте №12294, зарегистрированном в Верховной Раде. Его инициаторами выступила группа депутатов, в том числе "слуги" Максим Павлюк, Сергей Ионушас и Вячеслав Медяник.

Они предлагают включить в статью 258 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующую вмешательство в частное общение, норму об аресте, осмотре и выемке почтовых отправлений на объектах почтовой связи (ранее просто корреспонденции). Это даст правоохранителям возможность осматривать:

письма;

почтовые карты;

мелкие пакеты;

мешки "М";

адресную почтовую рассылку;

отправление для слепых;

посылки;

отправка EMS и другие материальные носители для передачи информации между лицами.

Отправки смогут осматриваться без ведома только после наложения на них ареста на основании определения следственного судьи. Отмечается, что такое решение будет приниматься в исключительных случаях, например при наличии достаточных оснований считать, что такие отправления могут содержать вещи, документы или сведения об обстоятельствах, имеющих значение для досудебного расследования.

Если такие вещи будут обнаружены, следователь сможет их конфисковать. В случае необходимости сохранения конфиденциальности наложения ареста на почтовые отправления, следователь может ограничиться снятием копий или получением образцов. А в случае необходимости на них могут нанести специальные отметки, оборудовать техническими средствами контроля или же заменить безопасными аналогами.

Если важная для расследования вещь или документ не обнаружен, осмотренные почтовые отправления вручат адресату. Но о каждом случае проведения осмотра, выемки или задержания почтовых отправлений на объектах почтовой связи составляется протокол.

При этом почтовые работники должны обеспечить условия для таких действий и не разглашать их или иную полученную информацию.

"Учитывая, что урегулирование общих процедур организации и проведения соответствующих негласных следственных (розыскных) действий неразрывно связано со специальным законодательством в сфере предоставления услуг почтовой связи, возникает объективная потребность во внесении изменений в отдельные статьи Главы 21 УПК Украины, в частности к статьям, регулирующим порядок организации и проведения негласных следственных (розыскных) действий по почтовой корреспонденции", – отмечают авторы в пояснительной записке.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Нацполиция при содействии Укрзализныци проводит следственные действия по делу о злоупотреблениях чиновников с международными пассажирскими перевозками.

Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.