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Полезные ресурсы для ветеранов и их семей: как получить помощь

Список ресурсов, который будет полезен для ветеранов войны.

сегодня, 14:20
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Slava Kot

Министерство по делам ветеранов Украины разработало серию инфографик, пошаговых инструкций и полезных ссылок на поддержку украинских защитников, защитниц и их семей. Эти материалы помогут быстро и эффективно получить важную информацию о предоставлении статусов, получении медицинской и психологической помощи, а также финансовой поддержки.

Полезные ресурсы для ветеранов и их семей: как получить помощь

Помощь для ветеранов. Фото из открытых источников

В частности, ветераны могут ознакомиться с информацией о назначении и выплате единовременной денежной помощи, компенсации на приобретение жилья, а также с конкурсными программами поддержки ветеранского предпринимательства, организуемыми Украинским ветеранский фондом Минветеранов.

Полезные ресурсы для ветеранов и их семей:

 е-Ветеран – информационный портал на базе Единого государственного реестра ветеранов войны.

Как получить электронную подпись?

– Как получить статус УБД после 24 февраля 2022: кто имеет право, куда обращаться, перечень документов.

 Инфографика с разъяснением о назначении и выплате ежемесячного денежного пособия некоторым категориям граждан.  

Как ветерану безвозмездно получить психиатрическую помощь.

Как ветеранам и ветеранкам сделать операцию безвозмездно.

– Инфографика с разъяснением о назначении и выплате денежной помощи в случае гибели военнослужащего или полицейского.

  Инфографика с разъяснением о назначении и выплате единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц.

– Инфографика с разъяснением о получении льгот участниками боевых действий.

– Как ветеранам и ветеранкам получить бесплатные лекарства.

 Как ветераны-предприниматели могут использовать бренд Минветеранов "Создано Защитниками" для продвижения своей продукции.

Как получить компенсацию на приобретение жилья: кто имеет право, куда обращаться, перечень документов.

Юридическая консультация от специалистов Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

 Круглосуточная "Горячая линия кризисной поддержки" 0 800 33 20 29 от Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

Эти ресурсы помогут ветеранам и их семьям ориентироваться в вопросах поддержки и социальных выплат, получить необходимую помощь и воспользоваться принадлежащими им правами.



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