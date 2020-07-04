Пограничники назвали условия для пребывания иностранцев в Украине во время карантина

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Татьяна Веремеева
В Государственной пограничной службе разъяснили условия и сроки пребывания
в Украине для иностранцев. Также рассказали, грозит ли наказание за нарушение
этих условий. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
По словам начальника управления организации пограничного контроля
Администрации Госпогранслужбы Юрия Лысюка, что граждане других стран, а также
люди без гражданства, которые будут оставаться в Украине дольше положенных
сроков, будет нести ответственность за это.
Согласно украинскому законодательству от 17 марта нынешнего года, иностранцы
и лица без гражданства, которые не смогли выехать из нашей страны и не
обратились в подразделения Государственной миграционной службы с просьбой
продлить им сроки пребывания в нашей стране, не понесут административное
наказание. Но это правило касается только тех людей, которые в момент введения
карантина уже находились на территории Украины на законных основаниях.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины отменил несколько
решений относительно въезда в Украину иностранных
граждан и лиц без гражданства. Так, постановление №477 отменило
распоряжение Кабинета Министров Украины относительно временного запрета въезда
в Украину иностранцев.
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