Подготовку к зиме уже проваливают: в Раде рассказали, что будет с тарифами

В Украине идет подготовка к следующему отопительному сезону, однако уже со старта возникли значительные проблемы.

Отопление. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, что проблема с подготовкой к отопительному сезону возникла в Одессе. Для проверки теплотрасс, по словам политика, необходимо запустить теплоноситель. А ТЭЦ, которая генерирует тепло, принадлежит "Нафтогазу". "Нафтогаз" не дает теплоноситель, объясняя это наличием долгов. В целом, как отметил народный депутат, финансовые проблемы влияют на технологическую подготовку к зиме. Однако если летом не провести подготовку, то в отопительный сезон велика вероятность аварий на теплосетях.

В общем, проблема больше, чем кажется, ведь, как отметил политик, центральная власть не знает о реальной ситуации с теплосетями на местах. Причина этого – реформы 2018 года.

"К сожалению, эта ошибка была заложена не этим правительством. Это было сделано в 2018 году правительством Гройсмана. Инициировал изменения Виталий Кличко. А Киев очень весомый субъект, когда Киев что-то хочет, он пробивает", — рассказал Кучеренко.

По его словам, тогдашний премьер Владимир Гройсман и бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк уничтожили контроль и надзор за состоянием сетей, за тарифообразованием, за соблюдением инвестиционных программ. Они лишили государство контроля над всей отраслью и понимания, что происходит на местах.

"В результате сегодня это все превратились огромные долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" за газ, который они потребили. Они задолжали, думаю, где-то сотню миллиардов на сегодня, по разнице в тарифах, думаю, сейчас уже 60 миллиардов задолжали. А президент говорит – ой, нам денег не хватает, давайте искать деньги. Но я успокою, тарифы они не повысят. Нафтогаз хотел бы повысить цены на газ, однако действует мораторий”, — пояснил Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине могут повысить тарифы на воду.