Подготовку к зиме уже проваливают: в Раде рассказали, что будет с тарифами

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Кречмаровская Наталия
В Украине идет подготовка к следующему отопительному сезону, однако уже со старта возникли значительные проблемы.
Отопление. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, что проблема с подготовкой к отопительному сезону возникла в Одессе. Для проверки теплотрасс, по словам политика, необходимо запустить теплоноситель. А ТЭЦ, которая генерирует тепло, принадлежит "Нафтогазу". "Нафтогаз" не дает теплоноситель, объясняя это наличием долгов. В целом, как отметил народный депутат, финансовые проблемы влияют на технологическую подготовку к зиме. Однако если летом не провести подготовку, то в отопительный сезон велика вероятность аварий на теплосетях.
В общем, проблема больше, чем кажется, ведь, как отметил политик, центральная власть не знает о реальной ситуации с теплосетями на местах. Причина этого – реформы 2018 года.
По его словам, тогдашний премьер Владимир Гройсман и бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк уничтожили контроль и надзор за состоянием сетей, за тарифообразованием, за соблюдением инвестиционных программ. Они лишили государство контроля над всей отраслью и понимания, что происходит на местах.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине могут повысить тарифы на воду.
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