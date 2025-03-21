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Подавление протестов в Украине может быть жестким: какое решение рассматривают в Верховной Раде

Выстрелы без предупреждения и использования слезоточивого газа: нардепы расширят полномочия Нацгвардии

сегодня, 15:25
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Кречмаровская Наталия

Народные депутаты намерены расширить полномочия Нацгвардии. Соответствующий проект закона утвердил правоохранительный комитет.

Подавление протестов в Украине может быть жестким: какое решение рассматривают в Верховной Раде

Фото из открытых источников

В Центре противодействия коррупции объяснили, что в случае принятия законопроекта, Нацгвардия получит право использовать огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданского населения во время "массовых беспорядков".

Новая редакция законопроекта №10311 предоставляет Нацгвардии следующие полномочия:

  • применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков – без должного предупреждения об этом митингующих,

  • использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры к участникам беспорядков,

  • маркировать нарушителей во время массовых беспорядков, например краской использовать беспилотники, но для чего именно – нардепы указывают очень обобщенно. Поэтому их могут использовать для наблюдения за митингующими.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что Верховная Рада намерена принять этот законопроект во втором чтении на следующей неделе.

Отметим, что Нацгвардия – это военное формирование с правоохранительными функциями, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, правам, свободам и законным интересам граждан Украины.

Напомним, что масштабные обыски провели правоохранители. Как писал портал "Комментарии", одновременно по всей стране оперативники ДСР и следователи Нацполиции выполнили 600 проверок.

В Национальной полиции Украины объяснили, что это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу.




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Источник: https://t.me/fuckcorruption/3660
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