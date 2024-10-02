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Почему военнообязанные не обновляют данные: ответ дали в Харьковском ТЦК

Военнообязанные не обновляют данные, несмотря на большие штрафы

сегодня, 15:02
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Кречмаровская Наталия

В Харьковской области около 30% военнообязанных не обновили свои данные. Несмотря на большие штрафы, людей сдерживает страх. Об этом заявил на брифинге начальник мобилизационного отдела, заместитель начальника сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко, сообщает портал "Комментарии".

Почему военнообязанные не обновляют данные: ответ дали в Харьковском ТЦК

Иллюстративное фото

Он отметил, что точное количество военнообязанных, которые не обновили данные, указать не может, ведь на учете стоит очень много людей.

По его словам, возможно, для обновления данных было недостаточно времени и повлиял на процесс кадровый дефицит в РТЦК. Однако он отметил, что работа отлажена. “В начале, возможно, это было в новинку, потом все пошло в хорошем русле быстро, качественно. Люди были очень довольны, что они тратят не пол часа, а 5 минут — этого достаточно для того, чтобы эти данные внести в базу", — сказал представитель областного ТЦК.

По его словам, одна из причин, по которым люди не шли обновлять данные, – это страх.

"Я не знаю, с чем это связано, но они думают, что если они будут обновлять свои данные, то обязательно они сразу пойдут на войну. Из-за своего страха люди нарушают законодательство, после чего страдают из-за немалых штрафов, которые на них в настоящее время существуют", — отметил начальник мобилизационного отдела. Он напомнил, что штраф составляет 17 тысяч гривен.

По его словам, статистики по количеству постановлений об административных правонарушениях, которые внесли руководители и относительно скольких военнообязанных, у него нет, но обжалований штрафов "очень мало".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как изменится мобилизация в Украине.



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