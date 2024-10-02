Почему военнообязанные не обновляют данные: ответ дали в Харьковском ТЦК

В Харьковской области около 30% военнообязанных не обновили свои данные. Несмотря на большие штрафы, людей сдерживает страх. Об этом заявил на брифинге начальник мобилизационного отдела, заместитель начальника сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко, сообщает портал "Комментарии".



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Он отметил, что точное количество военнообязанных, которые не обновили данные, указать не может, ведь на учете стоит очень много людей.

По его словам, возможно, для обновления данных было недостаточно времени и повлиял на процесс кадровый дефицит в РТЦК. Однако он отметил, что работа отлажена. “В начале, возможно, это было в новинку, потом все пошло в хорошем русле быстро, качественно. Люди были очень довольны, что они тратят не пол часа, а 5 минут — этого достаточно для того, чтобы эти данные внести в базу", — сказал представитель областного ТЦК.

По его словам, одна из причин, по которым люди не шли обновлять данные, – это страх.

"Я не знаю, с чем это связано, но они думают, что если они будут обновлять свои данные, то обязательно они сразу пойдут на войну. Из-за своего страха люди нарушают законодательство, после чего страдают из-за немалых штрафов, которые на них в настоящее время существуют", — отметил начальник мобилизационного отдела. Он напомнил, что штраф составляет 17 тысяч гривен.

По его словам, статистики по количеству постановлений об административных правонарушениях, которые внесли руководители и относительно скольких военнообязанных, у него нет, но обжалований штрафов "очень мало".

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