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Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом

Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил значительное повышение цен

сегодня, 17:15
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Кречмаровская Наталия

Цены на товары и услуги в Украине быстро растут. Эксперты дают разнообразные объяснения – главными причинами называют проблемы с электроснабжением и снижение курса национальной валюты. Однако инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире "Киев24" назвал неожиданную причину роста цен, сообщает портал "Комментарии".

Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом

По его словам, цены в Украине растут, в том числе из-за стремительного роста зарплат. Заработные платы украинцев в 2024 году растут рекордными темпами по сравнению с прошлыми годами.

"И это стимулирует, в том числе рост цен... Зарплаты существенно выросли, это подтолкнуло цены вверх, как результат — имеем инфляцию", — объяснил Фурса.

Он также рассказал, каким будет уровень инфляции в Украине. Хотя есть много факторов, которые могут на это повлиять, инфляция будет увеличиваться к первому кварталу 2025 года, а затем пойдет на убыль. Аналитики в этом вопросе согласны с Национальным банком Украины, дающим аналогичный прогноз.

По данным Государственной службы статистики в октябре 2024 года в Украине потребительские цены выросли на 1,8%. Это несколько выше роста цен в сентябре текущего года (1,7%). С начала года цены выросли на 8,4%. За октябрь продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,2%. Больше всего взлетели цены на овощи. Они подорожали на 18,2%. А так на яйца этот продукт подорожал на 18,1%”, – сообщает издание “Киев24”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одной из областей Украины неконтролируемо растут цены. Стоимость наиболее распространенных продуктов завышена на 30%. Подробнее о результатах проверки читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv24.news/news/cziny-prodovzhuyut-rosty-bankir-poyasnyv-chomu-ta-koly-vony-stabilizuyutsya
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