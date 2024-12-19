Пиар на войне и хищение средств: чем и почему "упрекают" благотворительные фонды

Число донатов на военные нужды в Украине уменьшается. Об этом сообщали западные СМИ со ссылкой на информацию представителей благотворительных фондов.

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Одну из причин такой ситуации исследовало Osint-агентство Molfar – атаки на благотворительные фонды, чтобы уменьшить доверие граждан к ним. Исследовали основные вражеские нарративы, распространяемые во время атак. Агентство проанализировало вероятные нападения на такие фонды, как United24, "Вернись живым", фонд Сергея Притулы, KSE Foundation и фонд Петра Порошенко ОО "Солидарное дело громад". В результате обнаружили, что при атаках используются нарративы, нацеленные на распространение сомнений относительно добродетели и целевого назначения средств благотворительными фондами.

В результате исследования выделили следующие закономерности:

- атаки осуществляются на связанных с фондом лиц, являющихся либо их учредителями, либо лидерами, либо просто ассоциируются с фондами. Это направлено на подрыв доверия к лицам и снижение их общественного рейтинга. Для атаки используют реальные инфоприводы с добавлением фейковых или провокативных заявлений,

- хищение денег или их нецелевое использование. К примеру, комментарии адресованы Фонду Сергея Притулы, с вопросом: "Где спутник?". Ведь этот сбор в свое время был крайне громким в инфополе,

– атаки на деятельность фонда и его репутацию. Такой тип атаки, согласно результатам исследования, используется на протяжении всей деятельности фонда, не только во время ключевых собраний или громких событий.

В результате исследования атак выделили по три условных "лозунга", которые чаще всего используют для критики и дискредитации фондов.









Аналитики Molfar отмечают, что в одной атаке могли быть использованы несколько типов атак, например, обвинения на Федорова и Зеленского одновременно и лозунги, связанные с пиаром или хищением денег.

"Как видим, основная цель атак — дискредитация фондов любым доступным методом, чтобы украинцы и бизнес не донатили им, и, следовательно, фонды не смогли бы направлять большое количество помощи на фронт", — пояснило агентство.

Напомним, что враг, как сообщал портал "Комментарии", пытается посеять панику среди украинцев, пугая мобилизацией женщин.